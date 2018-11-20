Водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Мобильное приложение, которое появится на базе системы по оформлению электронного ПТС, позволит водителям сканировать повреждения машины при ДТП — это ускорит оформление европротокола, пишут "Известия".

При автоматическом сопоставлении снимков автомобиля при выдаче ЭПТС и после аварии сойдет на нет необходимость описывать полученный урон на бумаге. Саму систему разрабатывает структура "Ростеха" — АО "Электронный паспорт", а программа будет устанавливаться на смартфон.

Как пояснил глава департамента научно-технической деятельности компании Борис Ионов, данные привяжут к месту ДТП. В будущем планируется обучить систему фиксации расстояния между столкнувшимися транспортными средствами и их положения относительно расположенных поблизости объектов.

Эксперты считают, что разработка станет полезной автомобилистам, особенно если новая технология позволит выявить повреждения по фотографиям, снятым в ночное время и при неблагоприятных условиях погоды.

Для оформления ЭПТС на уже зарегистрированный автомобиль оператор техосмотра сфотографирует через приложение данные машины и ее саму по определенным стандартам. Также придется сканировать и документы на ТС. После этого информацию распознают и сверят с базой ГИБДД.

В скором времени приложение начнут тестировать при участии Госавтоинспекции.

На данный момент операторы ТО начали подключаться к выдаче электронных паспортов. Кроме того, заводы-изготовители могут сделать их для новых автомобилей по желанию. С ноября 2019 года оформление ЭПТС станет обязательным.