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Сенаторы США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

, ИА "Амител"
Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября

Фото: ge.utro.news

Группа американских сенаторов обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола и не дать россиянину Александру Прокопчуку стать новым главой организации, передает ТАСС.

По мнению сенаторов, Москва на постоянной основе злоупотребляет Интерполом, чтобы сводить счеты и преследовать политических противников, а также журналистов и диссидентов.

Также они заявили, что Прокопчук якобы был лично вовлечен в стратегию запугивания, направленную на ослабление демократических институтов и усиление правления президента России Владимира Путина.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его страна готова выйти из Интерпола, если назначат россиянина.

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, однако его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют именно Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.11.2018 12:41
Вячеслав

Забоялись?

0  0
20.11.2018 12:50
- гость -

пора подать в суд на пиндосов за дискриминацию по национальному признаку...

0  0
20.11.2018 12:51
- гость -

Представляю, как он там развалит всё))

0  0
20.11.2018 13:01
- гость -

12:50
- гость -
пора подать в суд на пиндосов

Твой хозя навалил на решения международных судов. Теперь ты можешь подать только в Басманный суд, клован!)))

0  0
20.11.2018 13:03
- гость -

Ахахах, фоном идёт Россия24 - Вова грозит мультиками с гиперзвуковым оружием))

0  0
20.11.2018 13:26
- гость -

13.01
Хряк, хрюкай на другом ресурсе

0  0
20.11.2018 13:26
- гость -

Надо двинуть нашего паренька, познакомить загнивший запад с методами отличными от правовых!

0  0
20.11.2018 13:53
- гость -

Заокеанских сенаторов надо во всём слушаться.Иначе это будет не демократия и свобода,а чёрти что.А вся светоч,то есть общепризнанный источник свободы и демократии, именно там, в среде американских сенаторов.

0  0
20.11.2018 14:48
- гость -

13:53
- гость -
Заокеанских сенаторов надо во всём слушаться.Иначе это будет не демократия и свобода,а чёрти что.

Бутина послушала и не только и что?

0  0
20.11.2018 15:15
- гость -

то 13:53
------------------
А вы думаете свобода и демократия просто так даётся?За них надо пострадать.Иначе,что это за демократия.А американские сенаторы как светочи демократии на всей Земле,отмерят,сколько лет ей придётся страдать в самой свободной из стран.

0  0
20.11.2018 15:59
- гость -

15:15
- гость -
А вы думаете свобода и демократия просто так даётся?За них надо пострадать.Иначе,что это за демократия.

Примеры есть?

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