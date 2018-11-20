Сенаторы США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

Группа американских сенаторов обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола и не дать россиянину Александру Прокопчуку стать новым главой организации, передает ТАСС.
По мнению сенаторов, Москва на постоянной основе злоупотребляет Интерполом, чтобы сводить счеты и преследовать политических противников, а также журналистов и диссидентов.
Также они заявили, что Прокопчук якобы был лично вовлечен в стратегию запугивания, направленную на ослабление демократических институтов и усиление правления президента России Владимира Путина.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его страна готова выйти из Интерпола, если назначат россиянина.
Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, однако его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.
По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют именно Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.
Комментарии
Забоялись?
пора подать в суд на пиндосов за дискриминацию по национальному признаку...
Представляю, как он там развалит всё))
12:50
- гость -
пора подать в суд на пиндосов
Твой хозя навалил на решения международных судов. Теперь ты можешь подать только в Басманный суд, клован!)))
Ахахах, фоном идёт Россия24 - Вова грозит мультиками с гиперзвуковым оружием))
13.01
Хряк, хрюкай на другом ресурсе
Надо двинуть нашего паренька, познакомить загнивший запад с методами отличными от правовых!
Заокеанских сенаторов надо во всём слушаться.Иначе это будет не демократия и свобода,а чёрти что.А вся светоч,то есть общепризнанный источник свободы и демократии, именно там, в среде американских сенаторов.
13:53
- гость -
Заокеанских сенаторов надо во всём слушаться.Иначе это будет не демократия и свобода,а чёрти что.
Бутина послушала и не только и что?
то 13:53
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А вы думаете свобода и демократия просто так даётся?За них надо пострадать.Иначе,что это за демократия.А американские сенаторы как светочи демократии на всей Земле,отмерят,сколько лет ей придётся страдать в самой свободной из стран.
15:15
- гость -
А вы думаете свобода и демократия просто так даётся?За них надо пострадать.Иначе,что это за демократия.
Примеры есть?