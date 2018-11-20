Фото: onf.ru

Общероссийский народный фронт и Фонд "Здоровье" провели фотоконкурс "Моя поликлиника/Мой ФАП" и по его итогам составили рейтинг самых плохих поликлиник России.

Первое место досталось Угранской центральной районной больнице в Смоленской области. На присланном снимке — стоматологический и гинекологический кабинеты, в которых стены, окна, потолки и полы облеплены полчищами мелких мух. По словам пациентов, насекомые кусают врачей и посетителей, залетают в рот во время стоматологического приема.

Второе место у ФАП в селе Бережки Калужской области. Здесь — окно в медкабинете, подоконник которого также усыпан насекомыми.

Городская детская поликлиника № 1 Копейска Челябинской области расположилась на третьем месте. По словам пациентов, им страшно не только находиться внутри учреждения, но и приближаться к нему.

На четвертом месте Бакеевский ФАП калужского села Бережки. К двери одноэтажной медорганизации ведет полусгнивший мостик, перекинутый через канаву.

В середине рейтинга расположился ФАП в поселке Примерный Калужской области. "Игра контрастов".

На шестом месте фельдшерский пункт деревни Большое Заборье Калужской области.

Да, это вход не в баню, а в медицинское учреждение.

В Нижне-Вязерском ФАПе Инсарского района Мордовии процветают стены с плесенью. Седьмое место.

В ФАПах в деревне Вохменка Курганской области нет отопления — кабинеты обогревают радиаторы. И наклейки с мультяшками, к сожалению, не маскируют больших трещин на стенах.

На девятом месте ФАП-призрак в деревне Савино Калужской области. Заброшенное здание заросло травой и кустарником, окна разбиты. Но ФАП числится в списке действующих.

Закрывает рейтинг ФАП-призрак — в селе Озерно Калужской области. Никаких врачей там давно нет, зато в списке учреждение значится как работающее.

Все материалы ОНФ направит в адрес региональных министерств здравоохранения.