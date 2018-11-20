Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" приглашает предпринимателей края принять участие в семинаре "Возможности онлайн-экспорта".

Это уникальная возможность повысить профессиональные компетенции, развить экспортную деятельность и укрепить деловые связи среди представителей бизнес-сообщества региона.

Программа курса делает акцент на значимых аспектах международных онлайн-продаж, выборе наиболее рентабельной модели работы. Отдельный блок посвящен анализу существующих площадок для электронной торговли и разработке стратегии рекламного продвижения экспортируемой продукции, повышению и поддержанию лояльности интернет-аудитории.

Будут затронуты вопросы работы с органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

Обучение проведет Москвитина Римма Станиславовна — сертифицированный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра, имеющая обширный опыт экспортной деятельности и консультирования по вопросам внешнеэкономической деятельности.

"Предприниматели нередко задают вопрос: как много потеряет на доставке предприниматель, разместивший на сайте товары с невысокой стоимостью, — рассказывает Римма Москвитина, руководитель центра поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП", тренер Школы РЭЦ. — Чаще всего: нисколько! Именно недорогая продукция может привлечь в ваш интернет-магазин новых покупателей и в конечном итоге принести дополнительную прибыль. Об этом и других приемах, полезных при онлайн-продажах на иностранных рынках, вы узнаете из курса".

Вся информация является актуальной и систематизированной в рабочих документах, которые будут выданы участникам мероприятия.

Дата проведения семинара — 4 декабря 2018 года, продолжительность — один рабочий день.

Алтайский фонд МСП

Алтайский край, г. Барнаул,

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