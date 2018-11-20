Следственный комитет России рассказал, что в 2018 году жертвами преступлений стали 917 детей, причем чаще всего страдали подростки в возрасте 15-17 лет.

Во Всемирный день ребенка — 20 ноября — в Следственном комитете сообщили, как ведется работа при расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Так, за первые девять месяцев 2018 года было возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против детей и подростков.

Среди потерпевших 374 ребенка до года, от года до пяти лет — 789, от шести до 10 лет — 1647, от 11 до 14 лет — 3640. Больше всего преступлений пришлось на подростков в возрасте 15-17 лет: они были признаны потерпевшими в 5225 случаях.

"Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию и в дальнейшем жить полноценно, без страха. Поэтому руководство СК России, понимая новые вызовы времени, приняло решение о создании в ведомстве штатных единиц детских психологов", — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет также напомнил о последних законодательных инициативах, призванных защитить права детей. Среди них, к примеру, законопроект о детском отдыхе, законы о сексуальных преступлениях, о детской порнографии.

СК также напоминает, что заботиться о благополучии детей нужно не раз в год, а ежедневно. "Ведь дети — основа нашего будущего. Глава ведомства Александр Бастрыкин требует от своих подчиненных принципиального подхода к защите прав детей, охране их жизни и здоровья, организации их досуга и созданию условий для развития способностей, воспитания у ребят патриотического духа и правильных нравственных ориентиров", — говорится в сообщении ведомства.