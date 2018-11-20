Вторник, 20 Ноябрь, 16:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 66,01
€ 75,32
305087
Обь
46см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Предложение США устроить революцию в Донбассе оценили в Госдуме

, ИА "Амител"
Американские эксперты посоветовали Украине также прекратить поставки воды и электричества

Фото: br.er-crimea.com

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал заявление бывшего замначальника генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что США советуют Киеву создать "революционную ситуацию" в Донбассе, пишут "Известия".

"Как всегда, Украина строит свои стратегии по принципу "одна баба сказала". Какие-то неизвестные американские "эксперты" посоветовали перекрыть границу, никого и ничего не пускать, перекрыть даже ресурсы... Любят все-таки украинцы на одни и те же грабли наступать", — сказал Козенко.

Ранее американские эксперты посоветовали Украине также прекратить поставки воды и электричества в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Пусть вспомнят, чем обернулась такая стратегия четыре года назад по отношению к Крыму. Очевидно, на Украине до сих пор ждут, когда же здесь начнется революция. Да и в Донбассе — пятый год уже отключают. На все случаи одна "таблетка" — все перекрыть и организовать госпереворот", — добавил депутат.

Он подчеркнул, что после каждого подобного "неадекватного" заявления Киев лишь еще больше настраивает против себя не только Донбасс, Крым, Россию, "но и собственный, украинский народ".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

20.11.2018 14:04
гость

прекратить поставки воды и электричества

Вообще удивительно, что они 4 года туда чего то поставляют. Что мешало прекратить 4 года назад?

0  0
20.11.2018 14:47
- гость -

Глупцы!! Они просто не знают, что Донбасс всю Украину кормил. Сами проживут без подачек от Киева.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
16:01
Барнаульский застройщик показал, как будет выглядеть новый квартал в городе 0
15:48
Что такое "Турецкий поток" и почему он важен для России 1
15:36
Новосибирцев судят за высокотехнологичный обман барнаульских бизнесменов 0
15:30
Распоряжаться финансами, опережая время и современные технологии 0
15:21
Скворцова придумала, как решить проблему нехватки врачей 4
15:11
СМИ: пострадавшие в Горном Алтае иностранцы помирились с виновником ДТП 1
15:03
"Шторочка закрывается": новый плацкарт РЖД осмотрели первые "пассажиры" 4
14:53
Химические превращения и эксперименты:как пройдет фестиваль физики в АлтГТУ 0
14:48
Пожилой мужчина с возможной потерей памяти пропал без вести в Барнауле 0
14:32
Концепт высокоскоростного поезда разработали в РЖД 7
14:24
Стильный образ: модные тенденции вечерних нарядов для встречи Нового года 0
14:22
Экс-главу сельсовета на Алтае судят за незаконную попытку погасить долги 1
14:11
Работница больницы в Барнауле украла у пациентки золото и получила прощение 1
14:02
Безработным предложили самим оплачивать взносы в фонды страхования 12
13:49
Предложение США устроить революцию в Донбассе оценили в Госдуме 2
13:34
Неувядающие: модели, которые вернулись на подиум в солидном возрасте 0
13:24
Суд взыскал около 1 млн в пользу дочери жертв резонансного ДТП в Барнауле 12
13:12
Алтайский край назвали регионом с большим количеством "гонщиков" на дорогах 0
13:02
Водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение 0
13:00
Экспорт онлайн: стать экспертом в области ведения бизнеса с Интернетом 0
12:50
Барнаулу необходимы сотни миллионов на обновление трамвайных путей в городе 24
12:33
Сенаторы США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола 11
12:24
Бийчане победили на ЧМ по пауэрлифтингу среди атлетов с нарушением зрения 0
12:16
Названы регионы, в которых ожидается самый большой рост доходов населения 2
12:02
СК: почти тысяча детей погибли от преступлений в 2018 году 1
11:56
Цвет, прически, аксессуары: как и в чем встречать год Желтой Свиньи 4
11:44
Моя плохая поликлиника: топ-10 самых страшных медучреждений России 10
11:33
Тульская пенсионерка очнулась в морге перед приездом ритуальной службы 3
11:23
34-летний мужчина пропал без вести в Новоалтайске 0
11:14
Оставшегося без денег полуслепого жителя Алтая спасли украинские волонтеры 12
11:03
Рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира возглавила Кэти Перри 0
11:00
Где рождаются вагоны: "Алтайвагон" проводит экскурсии для детей работников 0
10:54
Коммунальная авария произошла в Бийске рядом с детской больницей 0
10:45
"Жить дружно": стартовали продажи квартир в новых домах квартала Дружный-3 1
10:38
Пропавшая 16-летняя девочка из Бийска найдена живой 2
10:24
Юная певица из Барнаула выступит на "Детском Евровидении" под № 5 2
10:18
Биткоин опустился ниже пяти тысяч долларов впервые с октября 2017 года 0
10:04
Немецкий журнал назвал российских женщин "сильным полом" 3
09:52
Названы самые опасные уязвимости мобильных банков 3
09:33
Ночной пожар произошел в многоквартирном доме в Бийске 0
09:21
Барнаульцы жалуются на пробку из-за неработающего светофора 0
09:14
Для иностранцев: указатель с надписью "Ostanovka perenesena" в Москве 5
09:02
Медведев вдвое увеличил безработным минимальное пособие — до 1500 рублей 10
08:51
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД 1
08:43
Скворцова рекомендовала россиянам не злоупотреблять вкусной колбасой 39
08:24
"ВКонтакте" разрешила пользователям скачивать данные своего профиля 0
08:17
Патриарший след на Алтае: фотохроника к 72-летию главы РПЦ Кирилла 44
08:06
Квартиру в изолированном от шума доме продают в Барнауле за 8,2 млн руб. 0
07:49
Полноценное детство для сына: сирота борется за то, чего не было у нее 10
07:38
Как рассчитывается плата за свет, если не подал вовремя показания счетчика 3
07:34
Как правильно купить новостройку в Барнауле 0
07:22
Честь имею: Алтайский край переживает масштабную смену главных силовиков 12
07:15
И плакать, и смеяться: когда детей оставили дома одних 15
07:03
3 млн за панораму: в Барнауле дорожают квартиры "с красивым видом из окна" 7
06:48
Готовьте лыжи: как в Шерегеше стартовал горнолыжный сезон 0
06:32
Волшебство на кончиках веток: принакрытый снегом Барнаул 0
06:23
Соседи требуют семью с ребенком-аутистом покинуть элитный дом в Барнауле 149
06:14
Снег с гололедом прогнозируют в Алтайском крае на 20 ноября 0
06:01
Не прижившиеся клены на Мало-Тобольской в Барнауле "тайно" сменили на новые 15
05:54
США посоветовали Украине перекрыть Донбассу воду и электричество 6
04:46
Тульская школьница принесла на уроки киндер-сюрприз с ртутью 0
03:04
Ученые нашли новую звезду с "гигантским астроинженерным сооружением" 0
02:29
Найден способ накормить орехами аллергиков 2
01:23
Существование мифической Арктиды доказано российскими исследователями 1
00:14
Ученые создали виртуальную 3D-симуляцию черной дыры 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.