Предложение США устроить революцию в Донбассе оценили в Госдуме

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал заявление бывшего замначальника генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что США советуют Киеву создать "революционную ситуацию" в Донбассе, пишут "Известия".

"Как всегда, Украина строит свои стратегии по принципу "одна баба сказала". Какие-то неизвестные американские "эксперты" посоветовали перекрыть границу, никого и ничего не пускать, перекрыть даже ресурсы... Любят все-таки украинцы на одни и те же грабли наступать", — сказал Козенко.

Ранее американские эксперты посоветовали Украине также прекратить поставки воды и электричества в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Пусть вспомнят, чем обернулась такая стратегия четыре года назад по отношению к Крыму. Очевидно, на Украине до сих пор ждут, когда же здесь начнется революция. Да и в Донбассе — пятый год уже отключают. На все случаи одна "таблетка" — все перекрыть и организовать госпереворот", — добавил депутат.

Он подчеркнул, что после каждого подобного "неадекватного" заявления Киев лишь еще больше настраивает против себя не только Донбасс, Крым, Россию, "но и собственный, украинский народ".