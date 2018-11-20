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Финансовый университет назвал десятку регионов страны, где ожидаются наилучшие перспективы роста реальных располагаемых доходов в 2019 и начале 2020 годов, сообщает "Российская газета".

В ТОП-10 вошли: Республика Крым и Севастополь, Самарская, Ленинградская, Орловская, Костромская области, Республика Хакасия, Московская область, Забайкальский и Приморский края.

Руководитель исследования, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя сделанные выводы, отметил: "В этих регионах были обнаружены самые оптимистические настроения, которые говорят о том, что в перспективе именно на этих территориях можно ожидать роста реальных доходов. Речь идет о готовности покупать недвижимость разных ценовых категорий, а также продукты длительного пользования, включая крупную бытовую технику, автомобили и так далее. Методами социологии мы замеряем готовность людей приобретать те или иные товары и услуги, потом пересчитываем их в рост реальных доходов в соответствии с нашей моделью".

Реальные денежные доходы складываются из трудовых доходов (наемных работников, предпринимателей и самозанятых), социальных выплат, доходов от собственности и иных денежных доходов.