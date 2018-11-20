Фото: altaisport.ru/крайний слева — Сергей Михалёв, второй справа — Алексей Ситников

Бийские спортсмены Сергей Михалёв и Алексей Ситников стали триумфаторами Чемпионата мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения.

ЧМ состоялся под эгидой Международной федерации спорта слепых (IBSA) 13−18 ноября в Египте. В составе сборной России выступали двое бийчан — Алексей Ситников и Сергей Михалёв. Оба они являются воспитанниками заслуженного тренера России Александра Смирнова.

Как сообщает "Алтайский спорт", Алексей Ситников оспаривал первенство в весовой категории до 82,5 килограммов, а Сергей Михалёв — в весе до 100 килограммов.

В итоге Сергей Михалёв победил в соревнованиях без экипировки в жиме лёжа (172,5 килограммов) и стал серебряным призёром Чемпионата мира в троеборье (приседание — 250, жим — 172,5, тяга — 270) с суммой 692 килограмма.

Алексей Ситников завоевал серебро чемпионата в жиме лежа и бронзу — в троеборье (185+145+240) с суммой 570 килограммов. Его результаты стали лучшими среди участников соревнований юниорского возраста и пошли в зачет юниорского первенства мира до 23 лет. Таким образом, спортсмен стал обладателем ещё сразу двух золотых медалей — в жиме и троеборье.