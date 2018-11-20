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Барнаульскому МУП "Горэлектротранс" необходимо сотни миллионов рублей на строительство новых линий трамвайных путей, а также реконструкцию старых. В частности, в МУП предлагают ввести новую линию от проспекта Строителей до автовокзала, а также запустить троллейбус из центра города до аэропорта. Для этого также необходимы серьезные инвестиции. Так, например, один километр трамвайных путей стоит около 100 миллионов рублей, об этом в программе "На первом плане. Барнаул" сообщил директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин.

На прошлой неделе городское предприятие отмечало 70 лет. Его посетили первые лица региона. Так, спикер АКЗС Александр Романенко провел специальный круглый стол, на котором представители мэрии и перевозчиков обсудили сложившийся транспортный кризис. Уже сейчас многие перевозчики несут огромные убытки. Цены на ГСМ, по их словам, выросли в геометрической прогрессии, а тариф не менялся с декабря 2016 года. В связи с этим многие водители увольняются из-за низкой зарплаты, а парк автобусов и электротранспорта не обновлялся годами.

Так, в МУП "Горэлетротранс" с 1991 по 2009 год вообще не было куплено ни одного трамвая. После этого в три следующих года, благодаря помощи администрации края, удалось купить 10 трамвайных вагонов и два троллейбуса. В последний раз закупка новой техники происходила в 2013 году. После этого — мэрия города ни нашла ни одной возможности купить хоть один трамвай, который стоит около 30 миллионов рублей. В результате — изношенность подвижного состава достигла 97%.

Сейчас на линию в МУП "Горэлектротранс" выходят 220 трамваев, еще чуть более 20 на консервации. Средний возраст трамваев составляет 31 год при сроке эксплуатации в 15 лет. Причем парк не обновлялся уже почти 5 лет. По словам Николая Петряшина, с каждый годом падает пассажиропоток. В среднем за день в Барнауле на троллейбусах и трамваях ездят около 150 тысяч человек, что меньше, чем несколько лет назад. Около 50% из них — льготники, а значит, часть затрат на их перевоз ложится на плечи МУП "Горэлектротранс". Износ троллейбусов составляет в Барнауле 83%, а их средний возраст 19 лет. Сейчас на предприятии не хватает водителей и кондукторов из-за текучки кадров. Средняя зарплата составляет от 16 до 25 тысяч рублей, что намного ниже, чем в целом по Барнаулу. В последний раз она индексировалась около 4 лет назад.