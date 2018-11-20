Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина
Барнаульскому МУП "Горэлектротранс" необходимо сотни миллионов рублей на строительство новых линий трамвайных путей, а также реконструкцию старых. В частности, в МУП предлагают ввести новую линию от проспекта Строителей до автовокзала, а также запустить троллейбус из центра города до аэропорта. Для этого также необходимы серьезные инвестиции. Так, например, один километр трамвайных путей стоит около 100 миллионов рублей, об этом в программе "На первом плане. Барнаул" сообщил директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин.
На прошлой неделе городское предприятие отмечало 70 лет. Его посетили первые лица региона. Так, спикер АКЗС Александр Романенко провел специальный круглый стол, на котором представители мэрии и перевозчиков обсудили сложившийся транспортный кризис. Уже сейчас многие перевозчики несут огромные убытки. Цены на ГСМ, по их словам, выросли в геометрической прогрессии, а тариф не менялся с декабря 2016 года. В связи с этим многие водители увольняются из-за низкой зарплаты, а парк автобусов и электротранспорта не обновлялся годами.
Так, в МУП "Горэлетротранс" с 1991 по 2009 год вообще не было куплено ни одного трамвая. После этого в три следующих года, благодаря помощи администрации края, удалось купить 10 трамвайных вагонов и два троллейбуса. В последний раз закупка новой техники происходила в 2013 году. После этого — мэрия города ни нашла ни одной возможности купить хоть один трамвай, который стоит около 30 миллионов рублей. В результате — изношенность подвижного состава достигла 97%.
Сейчас на линию в МУП "Горэлектротранс" выходят 220 трамваев, еще чуть более 20 на консервации. Средний возраст трамваев составляет 31 год при сроке эксплуатации в 15 лет. Причем парк не обновлялся уже почти 5 лет. По словам Николая Петряшина, с каждый годом падает пассажиропоток. В среднем за день в Барнауле на троллейбусах и трамваях ездят около 150 тысяч человек, что меньше, чем несколько лет назад. Около 50% из них — льготники, а значит, часть затрат на их перевоз ложится на плечи МУП "Горэлектротранс". Износ троллейбусов составляет в Барнауле 83%, а их средний возраст 19 лет. Сейчас на предприятии не хватает водителей и кондукторов из-за текучки кадров. Средняя зарплата составляет от 16 до 25 тысяч рублей, что намного ниже, чем в целом по Барнаулу. В последний раз она индексировалась около 4 лет назад.
Комментарии
Зачем троллейбус до аэропорта? Денег девать некуда?
Уже сейчас многие перевозчики несут огромные убытки.
Амик, перестаньте тиражировать неподтвержденную информацию!!! Не идите на поводу у леоновыхкасплеровфреев и аналогичных.
надаже убытки они несут - мож врать хватит. Скока в долларовом выражении проезд стоил в 1998 году и сколько сейчас, в десятки раз больше, мож пора аппетиты умерить , например порш каены не в максималке покупать себе любимым
В маршрутках билеты не дают совсем, в автобусах по-прежнему отрывают бумажные билетики от рулона. Выручка не учитывается никак, откуда сведения об убытках?
запуск троллейбуса от центра города до аэропорта
шутка юмора однако, те кто летает ездят на такси с чумаданами,
вот я сроду бы не поперлась после 9-12часового перелета на "рогатом" до дома потом
1425000 в день если считать 75000 человек (50%) то не плохо
13:01
- гость -
Всё правильно, они будут переплавлять новые Крузаки в рельсы.
зачем троллейбус до аэропорта? чтоб пустыми ходили?
Шоб люди из новостроек ездили в центр..все выйдут на павлик,сядут в троллейбус и поедут на работу..
Ну Павлик понятно, а в аэропорт то зачем?
в МУП предлагают ввести новую линию от проспекта Строителей до автовокзала
Сбрендили? Петряшин, кто там у тебя сейчас такой умный засел? Где там делать кольцо разворотное? Да и с учетом того как вагонетки Строителей-Социалистический перекрывают, поворот трамвая сделает вообще ад кромешный.
понятно, а в аэропорт то зачем? работника Аэропорта мож нужнее добираться
т.е они хотят по Павлику еще и провода натянуть и поставить
ракомв пробку вечную Строителей
От куда данные что 25т.р намного ниже чем в барнауле за 25 т.р в барнауле с 2 образованиями работу очень сложно найти средняя з.п21 т.р.во фантазеры сироты от реалей совсем оторвались
На троллейбусе до аэропорта вполне будет ездить весь Авиатор, там еще садов полно.
Во всех развитых странах электротранспорт переживает второе рождение. В свое время, пойдя на поводу у автомобильного лобби, в крупных городах Европы и США была уничтожены трамвайная и троллейбусная сеть. Ошибочность подобного решения была осознанна позже. Сейчас идет активное возрождение старых и строительство новых изолированных трамвайных и троллейбусных линий. При этом развитие метрополитена идет не такими темпами, слишком дорого, тем более когда его вполне заменяют трамваи и троллейбусы. К сожалению в РФ у многих власть предержащих, в силу узкого кругозора, коррумпированности и низкого образования, нет понимания важности развития электротранспорта в городах, наоборот, идут попытки в некоторых городах уничтожить электротранспорт окончательно, заменив его маршрутками и автобусами. Наличие маршруток в городе, первый признак неверно организованной системы общественного транспорта в городе.
20.11.2018 13:39
Виктор
Это у Вас-то два образования?
для начала, нужно старые троллейбусы и трамваи заменить на новые, а то на нынешних ездить страшно
Какие ещё автобусы с рожками в аэропорт. Итак по Павлику не протолкнуться
Если фантазировать, то нам метро нужно! Вокруг города кольцо сделать, ну и в центр, если заморочиться
20.11.2018 14:13
Kremlin
Метро не то что Барнаулу не нужно, оно и более крупным городам совершенно не нужно. То количество ресурсов которое уйдет на одну ветку, хватит на постройку современной, разветвленной трамвайной и троллейбусной сети, да ещё и весь парк подвижного состава обновить. При этом по своей производительности данные троллейбусные и трамвайные сети будут эффективней этой куцей ветке метрополитена. Совковая политика, каждому миллионику - метрополитен, ошибочна.
20.11.2018 14:25
АБОРИГЕН
Соглашусь, что не дешево. + половину украдут при строительстве. Но на земле дороги шире не станут, и сегодняшние пробки никуда не денутся. А как было бы классно - когда житель за 10 минут мог бы попасть в любую точку Барнаула.
Еще бы не плохо иметь пересадочные остановки. Что бы с одного маршрута (троллейбус, трамвай) пересесть на другой в тепле и комфорте. Ну и два раза не платить естественно )
сумасшедший дом
пассажиропоток падает, я прочел из новости
выходит транспорт непопулярный?
несмотря на то, что на трамвае можно долететь по выделенной быстрее чем на автобусе, а иногда и на машине?
и проезд дешевле чем автобус
а все равно падает, не сходится что-то.
ну если транспорт непопулярный - зачем строить новые линии? тем более такие сомнительные как заворот к автовокзалу?