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Алтайский край признали регионом с существенным количеством водителей, любящих погонять по дорогам с большой скоростью.

Как сообщают "Автовести", путем анализа манеры езды российских водителей были вычислены города и регионы, где концентрация любителей давить на газ выше всего.

Согласно подсчетам экспертов "Альфастрахования", собравших данные о манере вождения жителей 172 городов РФ, наиболее "резкие" водители концентрируются в Смоленской области.

Отмечается, что в этом субъекте РФ водители превышают дозволенный лимит скорости на протяжении 33% пути. Второе место — за жителями Тверской (23,5%) и Новгородской (23%) областей.

Также в десятку регионов по этому показателю вошли Республика Карелия, Владимирская область, Пермский и Алтайский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея и Оренбургская область.