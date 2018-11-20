Нуждающимся россиянам предлагают выдавать льготную древесину

Регионам могут предоставить право определять, кому предоставлять древесину по льготным ценам. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям может рассмотреть на заседании 20 ноября, пишет "Парламентская газета".

Документом предлагается в целях реальной адресной поддержки граждан наделить субъекты России правом устанавливать "порядок и условия предоставления древесины для собственных нужд граждан".

Отмечается, что существующую сегодня норму, согласно которой любая семья может использовать деловую древесину для строительства и ремонта индивидуального жилого дома, фактически используют те граждане, которые реально не нуждаются в древесине. Так, полученная по льготным ценам древесина становится объектом теневого оборота и перепродается уже по рыночным ценам.

"Фактически 70% такой древесины гражданами перепродается. В результате очередь на получение древесины составляет более 34 тысяч заявителей, и граждане, действительно нуждающиеся в строительстве индивидуального жилого дома, будут вынуждены ожидать своей очереди от 3 до 15 лет", — отмечается в пояснительной записке.