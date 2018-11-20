Безработным предложили самим оплачивать взносы в фонды страхования

Безработные, но здоровые россияне должны будут сами платить за себя страховые взносы в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и ОМС, пишет "Российская газета".

Такой законопроект подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

В настоящее время за работающего человека все эти взносы вносит компания, в которой он трудится, около 30% в месяц уходят в фонды. Эти средства дают право россиянину на бесплатные медицинские услуги, выплаты по беременности и родам, уходу за новорожденным, а также на пенсионные выплаты.

В частности, 22% направляют в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9% уходит в Фонд социального страхования. Сама фирма также платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

По словам Вострецова, порядка 18 миллионов граждан РФ находятся на неофициальной работе, то есть являются самозанятыми. Также речь идет и о безработных, которым здоровье позволяет трудоустроиться.

"А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости", — подчеркнул народный избранник.