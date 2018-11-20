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Безработным предложили самим оплачивать взносы в фонды страхования

, ИА "Амител"
Депутат недоволен, что социальные гарантии неработающие граждане получают в полном объеме

Фото: ruspekh.ru

Безработные, но здоровые россияне должны будут сами платить за себя страховые взносы в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и ОМС, пишет "Российская газета".

Такой законопроект подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

В настоящее время за работающего человека все эти взносы вносит компания, в которой он трудится, около 30% в месяц уходят в фонды. Эти средства дают право россиянину на бесплатные медицинские услуги, выплаты по беременности и родам, уходу за новорожденным, а также на пенсионные выплаты.

В частности, 22% направляют в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9% уходит в Фонд социального страхования. Сама фирма также платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

По словам Вострецова, порядка 18 миллионов граждан РФ находятся на неофициальной работе, то есть являются самозанятыми. Также речь идет и о безработных, которым здоровье позволяет трудоустроиться. 

"А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости", — подчеркнул народный избранник.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.11.2018 14:06
- гость -

А как же то, что граждане болеют, но не ходят на больничные? Или то, что пенсия сейчас работающим вряд ли светит. Или что там с моими "замороженными" отчислениями? Или это хочет жить в стране заразных и злых? Не страшно?

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20.11.2018 14:14
- гость -

В настоящее время за работающего человека все эти взносы вносит компания

интересно, а за народного избранника кто вносит все эти взносы...
ниуж-то идет перераспределение бюджетных средств ))

0  0
20.11.2018 14:17
- гость -

И это правильно. Не оплатил 2 месяца и никаких тебе мед услуг. Как хочешь так и живи. Можешь с моста спрыгнуть, можешь найти единомышленников и депутата Госдумы утюгом погладить. Один депутат сможет обеспечить взносы ни одному десятку разбойников.

0  0
20.11.2018 14:19
- гость -

Хазин: "Собственно, судя по всему, скоро налог будет начисляться просто по наличию паспорта: поскольку человек не может не получать доход (хотя бы в натуральной форме, поскольку он есть и пьёт), то, с точки зрения капиталистического государства, он должен. Причем именно денег, то есть свои натуральные доходы он еще должен монетизировать"

0  0
20.11.2018 14:19
- гость -

Да и про бесплатные мед услуги, очень большой вопрос. Болит у тебя сейчас, а записываю, если вообще записывают, на лечение через 3 месяца, в лучшем случае.

0  0
20.11.2018 14:31
- гость -

Он Конституцию читал вообще? Право на соц.обеспечение и бесплатную медицинскую помощь у нас уже отменили??? Что они там в госдуме городят?

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20.11.2018 14:33
Володя

Я бы не доверял этому Вострецову, он отмороженный какой-то.

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20.11.2018 14:36
- гость -

Ну и рожа!

0  0
20.11.2018 15:29
- гость -

белены объелись?

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20.11.2018 15:34
- гость -

За меня работодатеь платит взносы в ПФР и ФСС. И что мне это дает? Пенсии скорее всего не будет все равно. Мне сейчас 40 лет., когда мне стукнет 60 , наше государство десять раз пересмотрит возраст выхода на пенсию и поднимет его до 90 лет. Беспатным медицинским обслуживанием тоже пользуются единицы, потому что талон на прием к узкму специалисту взять невозможно. Большинство ходит к врачам платно, так быстрее и не гавкают на тебя в регистратуре. Получается, что моего работодателя "за спасибо" имеют ежемесячно на 30 % от моего заработка в течении многих лет

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20.11.2018 15:43
- гость -

А почему он решил, что 18 миллионов - это самозанятые, а не безработные?

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20.11.2018 16:01
Надежда

.... а куда делись отчисления этих граждан, когда они работали? И ведь эти "ЛЮДИ" (предлагающие это) ходят в храмы и носят кресты. Стыдно и противно. Дайте людям рабочие, хорошо оплачиваемые места... Очнись чиновник - ты когда то был Человеком..

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