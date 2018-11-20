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Суд в Барнауле взыскал в пользу дочери жертв резонансного ДТП с участием автомобиля Infinity около миллиона рублей.

Напомним, что смертельная авария, унесшая жизни двоих человек, произошла ночью 30 июля на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя. По версии следствия, водитель автомобиля Infiniti Q50 выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением транспортного средства.

Правоохранители также указывали, что водитель не принял своевременных мер для снижения скорости и применил небезопасный маневр — поворот вправо. В результате произошло столкновение Infiniti с автомобилем Toyota Corolla. Находившиеся в салоне японского автомобиля водитель и пассажирка погибли.

Данное происшествие вызвало большой резонанс в Барнауле и очень долго обсуждалось в социальных сетях.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Как сообщили 20 ноября в краевой прокуратуре, гражданская ответственность виновного водителя была застрахована. В этой связи попечитель дочери погибших в аварии супругов обращалась в страховую компанию по вопросу выплаты страхового возмещения.

"В связи с отказом ответчика произвести выплаты в добровольном порядке, истица обратилась в суд с иском о взыскании страхового возмещения, штрафа, неустойки, компенсации морального вреда. Участвующим при рассмотрении дела прокурором дано заключение об удовлетворении исковых требований", — добавляют в надзорном ведомстве.

В итоге судом в пользу истицы была взыскана сумма страхового возмещения в размере 475 тысяч рублей, штраф в размере 150 тысяч рублей, неустойка в размере 250 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.