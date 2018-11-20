Фото: vk.com/barneos22
Суд в Барнауле взыскал в пользу дочери жертв резонансного ДТП с участием автомобиля Infinity около миллиона рублей.
Напомним, что смертельная авария, унесшая жизни двоих человек, произошла ночью 30 июля на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя. По версии следствия, водитель автомобиля Infiniti Q50 выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением транспортного средства.
Правоохранители также указывали, что водитель не принял своевременных мер для снижения скорости и применил небезопасный маневр — поворот вправо. В результате произошло столкновение Infiniti с автомобилем Toyota Corolla. Находившиеся в салоне японского автомобиля водитель и пассажирка погибли.
Данное происшествие вызвало большой резонанс в Барнауле и очень долго обсуждалось в социальных сетях.
Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Как сообщили 20 ноября в краевой прокуратуре, гражданская ответственность виновного водителя была застрахована. В этой связи попечитель дочери погибших в аварии супругов обращалась в страховую компанию по вопросу выплаты страхового возмещения.
"В связи с отказом ответчика произвести выплаты в добровольном порядке, истица обратилась в суд с иском о взыскании страхового возмещения, штрафа, неустойки, компенсации морального вреда. Участвующим при рассмотрении дела прокурором дано заключение об удовлетворении исковых требований", — добавляют в надзорном ведомстве.
В итоге судом в пользу истицы была взыскана сумма страхового возмещения в размере 475 тысяч рублей, штраф в размере 150 тысяч рублей, неустойка в размере 250 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
Комментарии
моральный вред 20 тыс?Это стоимость памяти по погибшим?Ежеминутная боль на всю оставшуюся жизнь оценили в 20 тыс..жесть конечно
Пока будут такие "компенсации морального вреда" никто не будет бояться наносить сей вред.
Прям цена нового Логана.
гуманность и ценность жизни в действии
какой может быть моральный вред у раба..Этот на инфинити ужинает на эту сумму в какую моральный вред оценили.
да похороны дороже обходятся
В голове не укладывается! Мало того, что страховая не усмотрела страхового случая и отказала в выплатах, так еще и сами выплаты - просто смехотворны! Суд установил моральный вред в 20 тысяч(!) рублей!!! На инфинити габарит из фары дороже стоит, чем этот ваш "моральный вред"!!! Что у нас за законы такие? Что у нас за суды???
т.е. получается что хозяину инфинити все со шло с рук ?
и стоимость 2 чел жизней 1млн рублей?
и водитель инфинити спокойно ездит на другой машине?
даже прав наверное не лишили?
А потом премьер наш министр дон Рэба возмущается - от чего это у нас нет доверия к институту страхования. Да вот по тому что судится надо всегда со страховыми.
Если кто-то ворует вещь, то он возмещает ущерб, и отвечает перед законом за факт кражи, т.е. получает срок в соответствии с УК. Может и условный, но получает.
А если кто-то, грубо нарушая ПДД, убивает, то разве нет никакого преступления перед законом?
Этот Q уже сегодня может опять на огромной скорости "не обеспечивающей возможность постоянного контроля" убить еще кого-то.
Почему суд забыл об общественном значении преступления?
А что вы хотите от ЭТОГО суда? Защищает и будет всячески защищать деньги- и- власть - имущих.