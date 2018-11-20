Скворцова придумала, как решить проблему нехватки врачей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах ведомства решить вопрос нехватки врачей и среднего медицинского персонала на 95% во всех регионах страны до 2021 года, сообщает "РИА Новости".
По словам Скворцовой, в Минздраве при помощи специальных формул изучили, сколько специалистов с высшим и средним образованием не хватает. В частности, проанализировали данные о выпускниках медвузов и сделали выводы, сколько человек и куда должны поехать работать.
"Конечно, для того, чтобы закреплять специалистов там, где они нужны, это требует серьезных дополнительных мер. Основной государственной мерой является целевая подготовка, которая сейчас уже составляет 55% при обучении в вузе, в некоторых вузах — до 80% от всех бюджетных мест", — рассказала министр.
"Отдельная тема — это ординатура, чтобы решить тему с бесплатной ординатурой, мы заложили увеличение в два раза числа мест в ординатуру, с 12 тысяч до 24 тысяч, в течение ближайших двух лет", — добавила Скворцова.
Комментарии
Все выдумывают какие-то формулы. "Кручу-верчу обмануть хочу" это называется. Вы зарплаты повысьте и проблема сама решится! Это ежу понятно!
Интересно, сколько они бабок потратили на изобретение специальных формул?
А если серьезно, то даже Голикова была меньшим вредителем на посту министра ЗО, чем эта тетя.
анализируя текст можно понять одну вещь - дооптимизировались !!!
госпожа Скврцова а вы поинтересовались в каком у нас плачевном состоянии медицина, кто пойдет работать за копейки - это просто не обсуждается.
Население великой дерЖАВЫ России не нужно стране.
http://www.amic.ru/news/427986/