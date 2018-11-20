Скворцова придумала, как решить проблему нехватки врачей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах ведомства решить вопрос нехватки врачей и среднего медицинского персонала на 95% во всех регионах страны до 2021 года, сообщает "РИА Новости".

По словам Скворцовой, в Минздраве при помощи специальных формул изучили, сколько специалистов с высшим и средним образованием не хватает. В частности, проанализировали данные о выпускниках медвузов и сделали выводы, сколько человек и куда должны поехать работать.

"Конечно, для того, чтобы закреплять специалистов там, где они нужны, это требует серьезных дополнительных мер. Основной государственной мерой является целевая подготовка, которая сейчас уже составляет 55% при обучении в вузе, в некоторых вузах — до 80% от всех бюджетных мест", — рассказала министр.

"Отдельная тема — это ординатура, чтобы решить тему с бесплатной ординатурой, мы заложили увеличение в два раза числа мест в ординатуру, с 12 тысяч до 24 тысяч, в течение ближайших двух лет", — добавила Скворцова.