Алименты от детей разрешат получать до выхода на пенсию

С 2019 года нетрудоспособные граждане предпенсионного возраста получат право требовать со своих детей алименты на содержание — эта норма прописана в законопроекте главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, пишет "Парламентская газета".

Согласно Семейному кодексу РФ, нетрудоспособность является основанием для возникновения права на получение алиментов для содержания человека. Содержать несовершеннолетних детей обязаны родители, а нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей — трудоспособные совершеннолетние дети.

Документ уже внесен в Госдуму, а его первое чтение запланировано на 20 ноября. Поправки в законодательство депутат разработал в связи с совершенствованием пенсионной системы в России и повышением возраста выхода на пенсию.

Если инициативу Крашенинникова примут, то право на получение алиментов сохранится за россиянами в том же возрасте, что и сейчас — для женщин это 55 лет, а для мужчин 60 лет.

"Таким образом, право нетрудоспособных граждан будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста", — подчеркнул Крашенинников.

Он также добавил, что это позволит гарантировать максимальную защиту "предпенсионеров" в сфере права социального обеспечения.

Депутат напомнил, что право на получение алиментов есть у нетрудоспособного нуждающегося супруга и бывшего нетрудоспособного супруга, ставшего таковым до расторжения брака или в течение года после.

"Право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха", — уточнил Крашенинников.