В России могут ввести запрет на создание унитарных предприятий, за исключением компаний, работающих в области обороны — соответствующий законопроект разработала Федеральная антимонопольная служба, пишет "Парламентская газета".

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 20 ноября, подготовлен в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.

По данным ФАС, на 1 января 2018 года в стране было 18 624 унитарных предприятия, что на 39% больше, чем в 2013 году. Большинство работает в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, управления жилым фондом, торговли и оказания услуг.

Активный рост числа ГУПов и МУПов обусловлен тем, что они имеют преимущества по сравнению с другими предприятиями. А это противоречит принципам конкуренции, уверены в ФАС.

Если документ будет принят, то после его вступления в силу создание ГУПов и МУПов запретят, а открытые до этого унитарные предприятия, работающие на товарных рынках, будут подлежать ликвидации или реорганизации.

Исключение составят случаи, когда такие предприятия создаются с разрешения президента или правительства для обеспечения целей обороны и безопасности государства, а также для работы в области естественных монополий или гособоронзаказа.