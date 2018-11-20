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Ленинский районный суд в Барнауле рассмотрел уголовное дело в отношении работницы медицинского учреждения за совершение кражи ценностей у пациентки — у женщины были похищены золотые изделия, а ущерб составил 28 тысяч рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, дело было возбуждено в отношении рентген-лаборанта одной из поликлиник региональной столицы. Ей инкриминировали кражу золотых креста и цепочки.

В правоохранительном ведомстве уточняют, что потерпевшая после проведения рентгенологического исследования оставила золотые украшения на спинке стула в кабинете лечебного учреждения.

"Обнаружив в рабочем кабинете цепочку с крестом, подсудимая решила их похитить и положила их в карман своего медицинского халата. Впоследствии пациентка обнаружила пропажу золотых изделий и вернулась в больницу в тот же кабинет, где подсудимая помогала ей искать украшения, которые сама же похитила. Потерпевшая ущерб оценила в 28 тысяч рублей, что является для нее значительным, кроме того, данные украшения были ценным подарком", — приводят обстоятельства совершенного преступления в прокуратуре.

В итоге похищенное подсудимая реализовала скупщику золота за пять тысяч рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимая возместила ущерб в полном объеме, принесла извинения потерпевшей, которые последней были приняты.