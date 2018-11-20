Кормушку для снежного человека построили в Челябинской области

Кормушку для снежного человека соорудили на берегу реки Куказар в Нязепетровском районе Челябинской области, пишут "Известия" со ссылкой на региональный центр развития туризма.

"Нязепетровский район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живет Йети, то непременно здесь", — рассказали в центре развития туризма.

Идея сделать кормушку для снежного человека возникла у сотрудников районного дома культуры еще в 2010 году, но реализовать ее получилось только сейчас.

Отмечается, что "это единственная кормушка для снежного человека не только в России, но и в мире". Ожидается, что этот необычный объект будет привлекать туристов в регион.

Йети, или снежный человек — гипотетическое человекообразное существо, якобы встречающееся в различных высокогорных или лесных районах Земли.