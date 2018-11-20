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Концепт высокоскоростного поезда разработали в РЖД

, ИА "Амител"
На данный момент в России нет высокоскоростных магистралей

Фото: ria.ru\предоставлено компанией "Скоростные магистрали"

В ОАО "Российские железные дороги" разработали концепт высокоскоростного поезда, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на АО "Скоростные магистрали", которое, являясь "дочкой" РЖД, курирует проект ВСМ (высокоскоростные магистрали).

Согласно предоставленным изображениям, салоны для ВСМ будут выполнены в бежевом, зеленом и красном тонах. Кресла выдвигаются для повышения комфорта пассажиров.

Отмечается, что сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать дорога Москва — Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей. Ее пилотным участком станет Москва — Гороховец (Владимирская область), стоимость которого предварительно оценивается в 621,5 миллиарда рублей.

Как сообщает РБК, строительство ВСМ планируется начать в следующем году. В пути состав, согласно материалам пресс-службы, сможет развивать скорость до 360 км/ч. При этом его демонстрационная скорость — 400 км/ч. Для сравнения: "Сапсан" разгоняется максимум до 250 км/ч.

Время в пути от Москвы до Казани вместо нынешних 14 часов, как рассчитывают в РЖД, будет составлять 3,5 часа.

Для выбора производителя подвижного состава нового высокоскоростного поезда РЖД, как заметили в пресс-службе, объявят открытый конкурс. Поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, ОАО "Российские железные дороги" закупают у немецкой Siemens AG.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.11.2018 14:35
Володя

Красивый, но вот только так и останется на картинке

0  0
20.11.2018 14:40
- гость -

Концепт высокоскоростного поезда разработали в РЖД

Он будет ездить так: - Вжжжжжжууууууухх!! - пояснили в пресс-службе РЖД

0  0
20.11.2018 14:41
- гость -

Снова рендер!. Страна-рендер.

0  0
20.11.2018 15:02
- гость -

Не страна, а декорация.

0  0
20.11.2018 15:04
- гость -

Концепт - останется "Концептом на бумаге и в веселых картинках"
У нас уже был Концепт Ё-мобиля
Когда ребята уже будут заниматься экономикой страны ?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
20.11.2018 15:05
- гость -

просто идиотизм. нет бы прыгать на три шага вперед. строят вчерашний день! надо внедрять в России струнный транспорт Юницкого

0  0
20.11.2018 15:36
- гость -

В Европе/Азии уж "сто лет" как гоняют такие поезда у нас же все картинки рисуют! Как же мы так с паровозов то слезли?

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