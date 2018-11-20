Путин назвал приоритетные задачи в развитии армии

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны по оборонно-промышленному комплексу назвал приоритетные задачи в вопросе развития армии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Какие задачи в этой связи считаю приоритетными. Во-первых, следует совершенствовать боевую подготовку войск, в том числе с учетом опыта проведения операций в Сирии", — отметил Путин.
Таким образом, он поручил в ходе военных маневров, командно-штабных учений, морских походов отрабатывать все более сложные, нешаблонные, нестандартные задачи.
Также поручил развивать практику внезапных проверок частей и соединений, одновременно держать на постоянном контроле мобилизационную готовность федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предприятий ОПК и других отраслей экономики.
Второй приоритетной задачей президент назвал продолжение оснащения армии и флота современным вооружением и техникой.
Кроме того, по мнению Путина, серьезное внимание нужно уделить воспитательной работе с личным составом: "Во все времена высокий моральный дух, патриотизм офицеров и солдат были нравственным стержнем нашей армии".
Комментарии
Воспитывают личным примером. Не всегда пример удачный.
Вот только меня одного это так раздражает?... На протяжении почти двух десятилетий он говорит только о том, что нужно сделать.. Мы должны уделять внимание бла-бла, должны стать ведущей державой, это должно стать нашим приоритетом и т.д и т.п. Капитан очевидность!!!!! А где дела?!