Путин назвал приоритетные задачи в развитии армии

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны по оборонно-промышленному комплексу назвал приоритетные задачи в вопросе развития армии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Какие задачи в этой связи считаю приоритетными. Во-первых, следует совершенствовать боевую подготовку войск, в том числе с учетом опыта проведения операций в Сирии", — отметил Путин.

Таким образом, он поручил в ходе военных маневров, командно-штабных учений, морских походов отрабатывать все более сложные, нешаблонные, нестандартные задачи.

Также поручил развивать практику внезапных проверок частей и соединений, одновременно держать на постоянном контроле мобилизационную готовность федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предприятий ОПК и других отраслей экономики.

Второй приоритетной задачей президент назвал продолжение оснащения армии и флота современным вооружением и техникой.

Кроме того, по мнению Путина, серьезное внимание нужно уделить воспитательной работе с личным составом: "Во все времена высокий моральный дух, патриотизм офицеров и солдат были нравственным стержнем нашей армии".