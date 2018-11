Птицы нарисовали в небе гигантского ежика и попали на фото

Фотограф Джарлат Флинн опубликовал в своем Twitter уникальное фото, на котором тысячи скворцов, поднявшись в воздух, образовали фигуру гигантского ежа, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Флинн отметил, что шанс снять нечто подобное — "один на миллион". По оценкам фотографа, в небе одновременно было приблизительно 60 тысяч птиц.

"Я приезжаю из Эдинбурга сюда в течение последних девяти лет, только чтобы посмотреть и сфотографировать ежегодный полет скворцов", — добавил Флинн.

Он отметил, что яркая луна была в тот момент его главной целью. Но когда он увеличил получившуюся фотографию, на снимке явно проступил еж — даже с ярким глазом, вместо которого и получилась луна.

По мнению ученых, скворцы не просто так собираются в такие гигантские стаи. Сбившись в один огромный рой, стая скворцов может себя защитить от хищников, таких как, например, сапсан.

Wonderful to see a Starling Murmuration and moon shape up like a Hedgehog this evening at Gretna (Nov 18th) . @BBCSpringwatch @ChrisGPackham @hedgehogsociety @BBCScotland pic.twitter.com/bS25mCxWPr