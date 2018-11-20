24 ноября в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова пройдет ежегодный фестиваль физики.

В этот день в АлтГТУ организуются занимательные интерактивные программы, мастер-классы, демонстрации опытов по механике, молекулярной физике и термодинамике, электричеству и магнетизму, оптике.

Гостей удивят чудесные химические превращения и эксперименты, подготовленные студентами и преподавателями кафедры химической технологии.

Школьников приглашают поучаствовать в решении загадок и фокусов, проверить свою гибкость в "Математическом твистере" и потренироваться вместе с "Бандой умников", играя в математические и логические игры "Пойдем играть" и "Математическая путаница". Учащихся старших классов приглашают сыграть в ставшем уже традиционным турнире физических игр и в квест-игру "Её величество физика". Девятиклассники "скрестят мечи" в физической игре "Физика без границ". Для участия в играх необходима регистрация команд.

Для самых маленьких посетителей в научно-технической библиотеке АлтГТУ прочитают сказку на физический лад "Волк и семеро козлят", будет работать выставка-презентация "Самая, самая…", пройдут познавательные занятия "Новогодний декор", "Узнаем физику, читая классиков!" и шоу мыльных пузырей.

Начало фестиваля в 10 00. Программа фестиваля