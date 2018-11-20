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Граждане Монголии, которые пострадали в результате серьезного ДТП на перевале Чике-Таман в Горном Алтае в августе этого года, пошли на мировую с виновником аварии, сообщают "Новости Горного Алтая".

Напомним, что инцидент случился вечером 23 августа на спуске с перевала Чике-Таман, когда 22-летний гражданин Монголии, управляя микроавтобусом, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

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В результате в ЦРБ были доставлены 14 пассажиров. Затем десять из пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу. Пройдя курс лечения, они выписались.

Установлено, что водитель автомобиля на момент совершения аварии был трезв.

В данный момент возбужденное по причине ДТП уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.