Известная компания "Барнаулкапстрой" начала строить два дома на улице Советской Армии, где будет снесено 9 ветхих зданий, на их месте построят дома высотой до 19 этажей. Снос двух старых домов уже произошел. Планируется, что жилой комплекс сдадут в 2022 году. Как сообщает телеканал "Катунь 24", первые квартиры начнут продавать в начале 2019 года.

Гендиректор компании Дмитрий Каркошкин в интервью каналу рассказал, что дома на участке спроектировали так, что они образуют один большой двор. В нем будет разбит сквер и там устроят фонтан, проложат велодорожку и установят игровые комплексы. В одном из домов организуют детский сад.

Комплекс расположится на участке в 4 га в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Два дома застройщик уже разобрал, о чем писал ранее Amic.ru. Первый многоэтажный жилой дом в рамках реновации этого квартала появится к 2020 году на углу улиц Советской Армии и Матросова. Предполагается, что высота объекта будет в пределах 14-16 этажей, здесь будут запланированы одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, а также небольшие студии. Речь идет о строении по адресу: улица Советской Армии, 83.

Второй дом — по Советской Армии, 83 "а", будет несколько выше — 19 этажей. Здесь ориентировочно появятся 179 квартир, в том числе 35 студий, 73 "однушки", 36 "двушек" и 35 "трешек". На разработку проектной документации на два дома суммарно выделено 3,2 млн рублей.

Третий — на улице Советской Армии, 75, расселен и готовится к сносу.

Всего в границах улиц Советской Армии, Курской, Витебской и Минской находятся 9 аварийных домов. При этом 3 дома расселит мэрия, еще 6 — застройщик "Барнаулкапстрой". На этом месте построят 9 новых панельных и монолитных зданий. Работы по сносу ветхого жилья на Советской Армии стартовали еще летом 2016 года.