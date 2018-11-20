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Депутат фракции КПРФ в Госдуме от Алтайского края Сергей Шаргунов разработал и внес в в парламент страны законопроект об обязательной видеофиксации силовых мер воздействия в колониях и тюрьмах.

"В тех случаях, когда применяются меры воздействия, обязательно должен включаться видеорегистратор, иначе не исключено, что сотрудники колоний и тюрем будут калечить или даже убивать людей и при этом оставаться без контроля и без наказания", — сказал Шаргунов "Интерфаксу".

Депутат отметил, что ему известно, что "в Генеральной прокуратуре на данное предложение отзывы такие, что давным-давно пора вводить такие законодательные требования к видеофиксации в лагерях и колониях".

Шаргунов добавил, что внесет законопроект в Госудуму "в ближайшее время".

Генпрокуратура предложила обязать сотрудников ФСИН носить видеорегистраторы после скандала с пытками в Ярославской колонии. На сегодняшний день "нигде законодательно не закреплено, что видеозапись должна обязательно вестись и на каждом сотруднике уголовно-исполнительной системы должен быть видеорегистратор, камера или еще что-то".

Отметим, что подобная инициатива возникла после жутких побоев заключенных в Ярославской колонии. В превышении должностных полномочий с применением физического насилия и спецсредств в отношении заключенных обвиняются 14 бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области.