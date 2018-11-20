Фото: dushzar.ucoz.ru
Старт лыжного сезона в Алтайском крае состоится 24 ноября на станции Тягун в Заринском районе, сообщает сайт регионального правительства.
В этом году на краевых соревнованиях "Открытие лыжного сезона" спортсменов примет горнолыжный комплекс "Берлога".
Лыжникам разных возрастов предложат пробежать дистанции от одного до пяти километров.
Также в рамках краевых соревнований пройдет и первенство Заринского района по лыжным гонкам.
Регистрация участников соревнований пройдет 24 ноября с 09:00 до 10:00. В полдень состоится масс-старт.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до 22 ноября на электронный адрес: scalina69@mail.ru.
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