Фото: dushzar.ucoz.ru

Старт лыжного сезона в Алтайском крае состоится 24 ноября на станции Тягун в Заринском районе, сообщает сайт регионального правительства.

В этом году на краевых соревнованиях "Открытие лыжного сезона" спортсменов примет горнолыжный комплекс "Берлога".

Лыжникам разных возрастов предложат пробежать дистанции от одного до пяти километров.

Также в рамках краевых соревнований пройдет и первенство Заринского района по лыжным гонкам.

Регистрация участников соревнований пройдет 24 ноября с 09:00 до 10:00. В полдень состоится масс-старт.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до 22 ноября на электронный адрес: scalina69@mail.ru.