Фото: barnaul.org

Ледовый каток и тюбинговая горка заработали в барнаульском парке активного отдыха "Экстрим" (проспект Ленина, 152д), сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Прокатиться с горки можно будет на специальных тюбингах — "ватрушках", которые предоставят в парке по цене 100 рублей за полчаса проката и 150 рублей — за час.

Со своим инвентарем горкой можно пользоваться за 100 рублей в день. А вот катание на санках-ледянках здесь запрещено.

На катке имеется теплая раздевалка и буфет. Стоимость проката коньков составляет 120 рублей в час, со своими коньками ледовую площадку можно будет посетить за 70 рублей в день.

Все желающие могут кататься здесь с 14:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 21:00 по выходным.

В декабре в парке установят 12-метровую ель, которую украсят новогодними украшениями и гирляндами.

По информации городских властей, всего этой зимой в Барнауле для населения будут работать 19 катков, 30 хоккейных коробок, 21 лыжная база.