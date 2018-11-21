"Именем революции": Молодежный театр Алтая отмечает 60-летний юбилей

Фото: правительство Алтайского края

Молодежный театр Алтая в четверг, 21 ноября, празднует юбилей. Именно в этот день ровно 60 лет назад — в 1958 году — Алтайский ТЮЗ сыграл свой первый спектакль "Именем революции". В день юбилея состоится торжественная церемония вручения наград сотрудникам, театрализованная встреча зрителей, пришедших на премьеру спектакля по роману Татьяны Толстой "Кысь", будут работать около десяти локаций, где гости смогут примерить головные уборы героев спектаклей и многое другое.

Алтайский государственный театр для детей и молодежи имени Валерия Золотухина был основан 24 сентября 1958 года. Первыми руководителями театра стали главный режиссер Глеб Томилин и директор Владимир Шемякин. В Барнаул тогда приехали молодые артисты из разных регионов России создавать новый детский театр.

В 1964 году ТЮЗ вынужден уступить сцену в помещении клуба УВД театру музыкальной комедии. Театр долгие годы практически оставался без собственного дома, лишь спустя долгие десятилетия, в 2011 году, Молодежный театр Алтая обрел свой новый Дом — здание БМК, в котором был сыгран премьерный спектакль в 1958 году.

Город мог лишиться ТЮЗа. Молодой, творческий, амбициозный коллектив театра постоянно не устраивал руководство края. ТЮЗ спас лично Герман Титов, который заступился за его работников и тем самым предотвратил закрытие культурного учреждения.

В последующие годы труппа театра смело экспериментировала. Это, прежде всего, спектакли режиссера Виталия Шабалина — "Чайка", "Свои люди — сочтемся", "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". В 1980-е — спектакли Михаила Бычкова вызывали фурор у публики, "Виктория" по Александру Червинскому долгие годы вообще называлась лучшим спектаклем в театре. В 1985 году после спектакля "Прости меня" по Виктору Астафьеву Бычков был вынужден уйти — постановка не устроила партийное руководство края.

Период 2000-х запомнился зрителям постановками, в которых участвовал художественный руководитель Молодежного театра Алтая Валерий Золотухин. Именно эти годы можно назвать "золотой эпохой" в истории театра, которым руководила Татьяна Козицына. При ней в театре ставились самые экспериментальные постановки. В МТА работал постановщик Дмитрий Егоров. Каждая его премьера становилось событием для культурной жизни края. Сам же Валерий Золотухин в эти годы сыграл на сцене театра Луку в "На дне" Максима Горького, Городничего в "Ревизоре" Николая Гоголя, Деда в "Праздниках детства" Василия Шукшина. Первым спектаклем, представленным зрителям на новой сцене театра, стал "Бумбараш". Сейчас театр гордо носит название имени Валерия Золотухина, а в театре раз в два года проводят фестиваль в его честь. С 2014 года театром руководит директор Ирина Лысковец.

Третий год в театре успешно работает Школа-студия МТА, в которой обучается около сотни детей. Лучшие спектакли студии входят в репертуар, а самые талантливые дети выходят на сцену вместе с профессиональными артистами.

