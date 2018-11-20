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Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае помогли роженице быстро добраться до медицинского учреждения и получить медицинскую помощь, сообщается на федеральном сайте МВД России.

В ведомстве отмечают, что работники Госавтоинспекции находились на маршруте патрулирования, когда заметили, что водитель одного из следовавших во встречном направлении автомобиля с помощью фар подает им сигнал.

Полицейские остановились для оказания необходимой помощи. Выйдя из машины, взволнованный водитель попросил правоохранителей помочь ему как можно быстрее довести роженицу до роддома, так как не знал города.

Инспекторы ДПС ГИБДД, майор полиции Владимир Машкин и старший лейтенант полиции Иван Маслин сопроводили машину до медицинского учреждения, используя звуковую сигнализацию и проблесковые маячки.

В итоге женщину доставили в родильный дом своевременно, роды прошли благополучно.

После этого молодой отец вместе с инспекторами ДПС поздравили счастливую маму с рождением сына. Мальчика назвали Кузьмой.

Полицейские вручили женщине цветы и пожелали ей семейного благополучия, а малышу — расти здоровым и сильным. Сергей, отец ребенка, сердечно поблагодарил отзывчивых работников полиции.