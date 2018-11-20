Алтайский суд поставит точку в истории с контрабандой леса на 0,5 млрд

Следователи Алтайского линейного управления на транспорте МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на сумму свыше 0,5 млрд рублей, уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денег и незаконном образовании юрлица.

В ноябре 2017 года полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и Сибирским таможенным управлением установили, что одна из коммерческих организаций осуществляет перемещение лесоматериалов через госграницу и таможенную границу Таможенного союза с нарушением законодательства РФ.

В отношении руководителя фирмы — 42-летней жительницы Алтайского края и ее сообщника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 193 и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, сказано на сайте МВД РФ.

"Установлено, что фигуранты организовали отправку в Среднюю Азию железнодорожным транспортом по фиктивным международным контрактам более 70 тысяч кубометров российского леса общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники уклонились от обязанностей по возвращению в Российскую Федерацию денежных средств за экспортированные лесоматериалы на сумму около 300 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.