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Глава Бийска рассказал, какие дороги отремонтируют в городе в 2019 году

, ИА "Амител"
По программе "БКАД" на эти средства будет потрачено около 250 миллионов рублей

Фото: dorstroyasfalt.ru

Около 200 миллионов из федерального бюджета будет потрачено в 2019 году в Бийске по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Еще около 50 миллионов будет выделено из краевого бюджета. На эти средства будет отремонтировано 19 улиц наукограда, рассказал глава города Александр Студеникин.

По его словам, городу необходим массовый ремонт улиц. В этому году работа в этом направлении уже была начата: уже потрачено около 200 миллионов. В 2018 году выполнены работы по ремонту следующих участков автомобильных дорог: ул. Михаила Ломоносова (в границах ул. Степана Разина и ул. Михаила Фрунзе), пер. Бытовой (в границах ул. Ленинградская и ул. 8 Марта), ул. Ильи Мухачева (в границах пр-т. Сергея Кирова и пер. Мопровский), ул. Александра Можайского (в границах ул. Социалистическая и ул. Александра Можайского), ул. Александра Пушкина (в районе дома № 66 по пер. Челночный), ул. Советская (от пер. Кожевенный протяженностью 275 м), Автомобильная дорога до пос. Молодежный (от автомобильной дороги на пос. Сорокино).

Кроме того, ведутся работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги по ул. Больничный взвоз и ул. Вячеслава Шишкова. Общая стоимость двух объектов оценивается в 100 миллионов рублей.

Что касается планов на следующие годы, то список улиц, где будет проводиться ремонт, уже сформирован.

1. пер. Яровой (от ул. Каховская до ул. Туркменская)

2. ул. Вали Максимовой (от путепровода Продмаш до ул. Вагонная)

3. ул. Вагонная (ул. Вали Максимовой до ул. Петра Мерлина)

4. ул. Красноармейская (от ул. Вали Максимовой до пер. Кожевенный)

5. ул. Туркменская (от пер. Яровой до пер. Шубенский)

6. ул. Волочаевская (от пер. Технический до пер. Шубенский)

7. ул. Граничная (от ул. Льнокомбинат до ул. Граничная,34а)

8. ул. Вячеслава Шишкова (от ул. Вячеслава Шишкова до ул. Старый Чуйский тракт, 3/1)

9. ул. Угольная (от ул. Угольная до ул. Каховская)

10. ул. Севастопольская (от ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова до ул. Социалистическая)

11. ул. Крайняя (от пер. Красноярский до пер. Байкальский)

12. пер. Байкальский (от ул. Садовая до ул. Крайняя)

13. От Путепровода до ХПП (автомобильная дорога на поселок Новый от ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова до автобусной остановки Леспромэкспорт) ул. Ефима Мамонтова,65/2 ул. Угольная

14. пер. Спичечный (от ул. Василия Шадрина до ул. Петра Мерлина)

15. От Нефтебазы до поста ГАИ (Автодорога от п. Нефтебаза до автодороги Р-256 (Нефтебаза — пост ДПС)) Автодорога от п. Нефтебаза до автодорога Р-256

16. ул. Дальняя (от ул. Вячеслава Шишкова до пер. Красноярский)

17. ул. Василия Шадрина (от ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова до пер. Николая Гастелло)

18. ул. Романа Гилева (от ул. Советская до ул. Красногвардейская).

Вышеуказанные участки автомобильных дорог победили в голосовании "Новые дороги города 2019 года", которое состоялось 9 сентября на досрочных выборах главы Алтайского края.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.11.2018 08:24
читатель

А где в списке Коммунарский и мост , Советская от Мать и дитя до Коммунарского? Так то люди голосовали за эти улицы!!!!

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