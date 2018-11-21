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Алтайский край в среду, 21 ноября, будет находиться во власти снега и метелей — осадки в этот день ожидаются на большей части региона.

"Снег, местами метель, в утренние часы в восточных районах местами изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.

Дневные температуры в регионе составят 0...-5 градусов. Ветер будет южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

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В Барнауле также будет снег, возможна слабая метель, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице температуры составят -1...-3 градуса. Ветер будет южный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров.