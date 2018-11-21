Фото: avito.ru

Трехуровневый кирпичный коттедж площадью 360 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 12,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Как отмечает автор объявления, в доме выполнен качественный ремонт с использованием дорогих материалов. В коттедже имеются два камина, две ванных комнаты с джакузи, большая гостиная, четыре спальни, просторная кухня.

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В подвальном помещении обустроена мастерская, есть комната для хранения заготовок, бильярдный зал.

Дом находится на участке в 15 соток, где имеется зона барбекю, летняя веранда с кухней, большая баня с кладовкой, газон, два парковочных места, гараж и большой погреб.