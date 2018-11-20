Трое барнаульских подростков обвиняются в хищении у инвалида телефона

Трое барнаульских подростков обвиняются в хищении у инвалида мобильного телефона и денег, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в начале апреля 2018 года в одном из пивных баров Барнаула трое несовершеннолетних распивали спиртное с 39-летним знакомым, который является инвалидом детства. При этом по просьбе подростков оплачивал напитки мужчина.

После того, как бар закрылся, компания продолжила общение в подъезде жилого дома. На требование юношей еще приобрести спиртное, мужчина ответил отказом. Понимая, что в отношении него могут применить физическую силу, инвалид выбежал из подъезда.

"Однако обвиняемые догнали его и, используя физическое преимущество, сломили все попытки потерпевшего к сопротивлению, а затем забрали имеющиеся денежные средства и мобильный телефон, причинив мужчине материальный ущерб на сумму более 7 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись", — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.