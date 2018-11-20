РЖД озвучили цены на билеты в новые плацкартные вагоны

РЖД планируют в ближайшее время спустить на рельсы новые плацкартные вагоны, первых пассажиров составы могут повезти уже в конце декабря 2018 года, рассказал генеральный директор "дочки" РЖД "Федеральная пассажирская компания" Петр Иванов, сообщает "РИА Новости".

"В ближайшее время мы планируем создать уже полномасштабный образец и, как уверяют нас представители "Вагонреммаша", разработчика данной концепции, уже в декабре первый вагон поступит в "Федеральную пассажирскую компанию", — уточнил Иванов.

По его словам, руководству компании нужно определить, на каких именно маршрутах будут использоваться новые плацкарты. При этом в ФПК намерены учитывать отзывы пассажиров, чтобы понять, насколько им удобен предложенный концепт. После этого будет принято решение "о тиражировании данного образца уже на всю сеть".

Кроме того, как заверил Иванов, ценовая политика для новых плацкартных вагонов не изменится. Стоимость билетов в них не будет превышать проезд в обычных поездах.

"Цена билета однозначно не изменится", — подчеркнул Иванов, добавив, что этот вопрос регулируется ФАС.

Образец новых плацкартных вагонов РЖД показали на стенде на международной выставке "Транспорт России".