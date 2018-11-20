Депутат Госдумы рассказала про Машу из мультфильма

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская уверена, что такой "мягкой силой" является вся русская культура, рассказывает "РИА Новости" об ответе парламентария на критику Запада, в которой российский мультсериал "Маша и Медведь" назвали элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы" России.

"У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", - рассказал британский профессор из Букингемского университета Энтони Глис.

Ямпольская предложила профессору научиться отделять искусство от политики. Надо уметь любить талантливое и восхищаться талантливым — вне зависимости от его национальной принадлежности, уверена парламентарий.

"Ну да, мягкая сила. И что? Точно так же, как вся наша богатейшая культура — от духовных вершин Пушкина и Толстого до комедий Рязанова и Гайдая. От Чайковского и Левитана до детских мультфильмов", — признала Ямпольская.

По ее мнению, такой же "мягкой силой" можно назвать творчество и других выдающихся деятелей культуры в мире. Мягкой, но могучей силой остаются, по мнению депутата, Шекспир и Диккенс, "битлы" и Queen, мистер Бин и Бриджит Джонс.

"Мы всегда помним, что не только русская культура является частью мировой, но и мировая культура естественным образом включена в отечественную. Быть может, это гораздо важнее", — заключила Ямпольская.