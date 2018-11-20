Госдума одобрила закон о введении электронной копии военного билета

Госдума приняла закон о создании электронной карты как документа для воинского учета, сообщает "РИА Новости".

Проект инициировали сенаторы Совета Федерации. Цель инициативы — введение электронной копии военного билета.

В интернете создадут базу данных, где будут регистрироваться документы воинского учета. Пропишут имя, отчество, фамилию военного обязанного. Среди прочих данных человек должен будет указать дату рождения, фактический адрес, образование, место работы.

Также в онлайн-бланке будет содержаться информация о состоянии здоровья, возможности проходить военную службу, наличие спортивного разряда и военно-учетных и гражданских специальностей.

Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что данные россиян хорошо защитят. Также он уточнил, что электронную карту можно получить по желанию. Таким образом военный билет продолжат выдавать в обычном порядке.