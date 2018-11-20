Жириновскому пригрозили судом за скандал на телепередаче

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что он намерен подать на Владимира Жириновского в суд после их перепалки на съемках передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая стала поводом для обращения в комиссию Госдумы по этике, сообщает телеканал "360".
Спор между Жириновским и Хинштейном произошел 12 сентября на съемках передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Хинштейн считает, что Жириновский повел себя по отношению к нему оскорбительно. Это, как написал парламентарий, "наблюдала вся страна как в телевизионном эфире, так и в сети интернет".
Депутат после передачи решил обратиться в комиссию по вопросам депутатской этики Госдумы. "Подал официальную жалобу в комиссию по этике на Жириновского в связи с его оскорблениями в мой адрес", — отметил Хинштейн.
В своем обращении депутат указал, что лидер ЛДПР разжигал межнациональную рознь. Также добавил, что Жириновский его оскорбил в присутствии "сотрудников программы и технического персонала".
Комиссия рассмотрела обращение Хинштейна. Однако депутат остался недоволен "троллингом", который он разглядел в официальной бумаге. Теперь Хинштейн собрался обращаться в суд.
Получил ответ Комиссии @dumagovru по этике на мою жалобу на Жириновского. Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд. pic.twitter.com/lGP8kyR3DN— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 20 ноября 2018 г.
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