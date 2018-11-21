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Движение ограничат по старому мосту через Обь в Барнауле в четверг, 22 ноября, сообщили в федеральном казенном учреждении Упрдор "Алтай".

"22 ноября с 09:00 до 16:00 (время местное) будет частично ограничено движение по Старому коммунальному мосту в Барнауле. Для автомобильного транспорта закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт", — уточняют в дорожном ведомстве.

Частичное перекрытие моста вводится ввиду ремонта деформационных швов.

На время ограничения движения здесь будут работать экипажи Госавтоинспекции для обеспечения безопасности.

Автомобилистов убедительно просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Телефон диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59.

Отметим, что в ноябре аналогичные ограничения движения на старом мосту через Обь предпринимались уже неоднократно.