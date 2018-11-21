"МегаФон" предоставляет возможность легкой и удобной интеграции "умной" офисной телефонии с программой "1С:Управление нашей фирмой" (1C:УНФ). Виртуальная АТС от "МегаФона" позволит обеспечить контроль потока поступающих звонков, а CRM-система, которая входит в комплексное решение 1С:УНФ, поможет управлять взаимоотношениями с клиентами. Предложение будет актуально для компаний производственной сферы или сферы услуг, а также для тех, кто занимается оптовой, розничной или интернет-торговлей.

Так, малый и средний бизнес получит возможность значительно повысить эффективность и качество обслуживания существующих и потенциальных клиентов компании. Совместное использование ВАТС "МегаФона" с 1С:УНФ позволяет менеджеру компании при входящем звонке сразу увидеть необходимую информацию о клиенте или создать новый контакт клиента, который обратился впервые. Все звонки фиксируются в специальной карточке клиента, после завершения разговора их можно прослушать для того, чтобы не упустить ни одну деталь. Позвонить клиенту можно в один клик, а звонок от пользователя может быть сразу переведен на персонального менеджера. Такая синергия даёт возможность увеличить эффективность обработки запросов от клиентов и подготовить релевантное предложение за несколько минут.

Виртуальная АТС от "МегаФона" позволит настроить распределение звонков по сотрудникам на мобильные и стационарные телефоны. После первого звонка клиент получит контакты своего персонального менеджера с помощью специальной функции "СМС-визитка" и сможет легко перезвонить в компанию, просто нажав на номер в сообщении. Оповещение "Заказ обратного звонка" позволит менеджеру не пропустить запрос клиента и вовремя отреагировать на него. Если же звонок все-таки будет пропущен, клиент автоматически получит СМС с извинениями. Для наиболее качественной работы менеджеров с клиентами "МегаФон" предлагает доступ к детализированной аналитике. Она поможет оценить эффективность их работы, контролировать количество поступивших запросов от клиентов, видеть графики трендов и сезонности в течение года.

1С:УНФ — это готовое комплексное решение для автоматизации различных бизнес-процессов — от контроля продаж, управления закупками и позициями на складе до коммуникации с существующими и потенциальными клиентами и начисления заработной платы сотрудникам.

"Одно из преимуществ объединения виртуальной телефонии и CRM-системы — повышение качества работы с клиентами, — прокомментировал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона". — Сегодня уже каждый третий клиент ВАТС "МегаФона" интегрирует свою клиентскую базу с CRM-системами. Мы понимаем, что бизнес стремится обеспечить высокое качество обслуживания клиентов, и разрабатываем решения, которые сделают эту коммуникацию более удобной и эффективной для обеих сторон".

"1С:УНФ — это легкое в настройке бизнес-приложение с оптимальным функционалом. Интеграция с Виртуальной АТС "МегаФона" проходила в рамках той же стратегии — предоставить пользователю действительно необходимые инструменты, удобные на практике. Чтобы интегрировать решения, нужно выполнить несколько несложных действий в интерфейсах 1С:УНФ и "Виртуальной АТС". Оба решения дополняют друг друга с точки зрения функционала и не требуют участия технических специалистов или подробного изучения документации, — отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы "1С". — Так, предоставив возможность интеграции 1С:УНФ в ВАТС "МегаФона", мы предложим пользователям действительно необходимые инструменты, которые будут удобны на практике".

Узнать подробнее о решении "ВАТС" и оставить заявку на подключение можно на сайте.