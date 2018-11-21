Среда, 21 Ноябрь, 13:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,59
€ 75,18
309845
Обь
49см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Вместе эффективнее: чем выгодна для бизнеса интеграция телефонии с "1С"

, ИА "Амител"
"МегаФон" объединил Виртуальную АТС с решением "1С:Управление нашей фирмой" для эффективного общения бизнеса с клиентами

"МегаФон" предоставляет возможность легкой и удобной интеграции "умной" офисной телефонии с программой "1С:Управление нашей фирмой" (1C:УНФ). Виртуальная АТС от "МегаФона" позволит обеспечить контроль потока поступающих звонков, а CRM-система, которая входит в комплексное решение 1С:УНФ, поможет управлять взаимоотношениями с клиентами. Предложение будет актуально для компаний производственной сферы или сферы услуг, а также для тех, кто занимается оптовой, розничной или интернет-торговлей.

Так, малый и средний бизнес получит возможность значительно повысить эффективность и качество обслуживания существующих и потенциальных клиентов компании. Совместное использование ВАТС "МегаФона" с 1С:УНФ позволяет менеджеру компании при входящем звонке сразу увидеть необходимую информацию о клиенте или создать новый контакт клиента, который обратился впервые. Все звонки фиксируются в специальной карточке клиента, после завершения разговора их можно прослушать для того, чтобы не упустить ни одну деталь. Позвонить клиенту можно в один клик, а звонок от пользователя может быть сразу переведен на персонального менеджера. Такая синергия даёт возможность увеличить эффективность обработки запросов от клиентов и подготовить релевантное предложение за несколько минут.

Виртуальная АТС от "МегаФона" позволит настроить распределение звонков по сотрудникам на мобильные и стационарные телефоны. После первого звонка клиент получит контакты своего персонального менеджера с помощью специальной функции "СМС-визитка" и сможет легко перезвонить в компанию, просто нажав на номер в сообщении. Оповещение "Заказ обратного звонка" позволит менеджеру не пропустить запрос клиента и вовремя отреагировать на него. Если же звонок все-таки будет пропущен, клиент автоматически получит СМС с извинениями. Для наиболее качественной работы менеджеров с клиентами "МегаФон" предлагает доступ к детализированной аналитике. Она поможет оценить эффективность их работы, контролировать количество поступивших запросов от клиентов, видеть графики трендов и сезонности в течение года.

1С:УНФ — это готовое комплексное решение для автоматизации различных бизнес-процессов — от контроля продаж, управления закупками и позициями на складе до коммуникации с существующими и потенциальными клиентами и начисления заработной платы сотрудникам.

"Одно из преимуществ объединения виртуальной телефонии и CRM-системы — повышение качества работы с клиентами, — прокомментировал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона". — Сегодня уже каждый третий клиент ВАТС "МегаФона" интегрирует свою клиентскую базу с CRM-системами. Мы понимаем, что бизнес стремится обеспечить высокое качество обслуживания клиентов, и разрабатываем решения, которые сделают эту коммуникацию более удобной и эффективной для обеих сторон". 

"1С:УНФ — это легкое в настройке бизнес-приложение с оптимальным функционалом. Интеграция с Виртуальной АТС "МегаФона" проходила в рамках той же стратегии — предоставить пользователю действительно необходимые инструменты, удобные на практике. Чтобы интегрировать решения, нужно выполнить несколько несложных действий в интерфейсах 1С:УНФ и "Виртуальной АТС". Оба решения дополняют друг друга с точки зрения функционала и не требуют участия технических специалистов или подробного изучения документации, — отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы "1С". — Так, предоставив возможность интеграции 1С:УНФ в ВАТС "МегаФона", мы предложим пользователям действительно необходимые инструменты, которые будут удобны на практике".

Узнать подробнее о решении "ВАТС" и оставить заявку на подключение можно на сайте.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:54
Идею штрафовать безработных за неуплату взносов назвали хамством 0
12:35
В Москве двоих следователей задержали за взятку в 5 млн рублей 6
12:22
Неработающих хотят заставить платить страховые взносы: что происходит 20
12:20
Время "подкованных" цен 0
12:14
Центробанк сообщил о проблемах с банками Китая из-за санкций 2
12:11
В Барнауле стартует молодежный футбольный чемпионат — Лига. БРО 0
12:02
Вопрос № 1: новосибирские депутаты готовы "забрать" себе прокурора Алтая 0
12:00
Вместе эффективнее: чем выгодна для бизнеса интеграция телефонии с "1С" 0
11:53
Реальные фотографии новых плацкартных вагонов от РЖД появились в Сети 5
11:41
Барнаульские электросети получили "аттестат" готовности к зиме от Минэнерго 0
11:33
Названы страны с высоким риском смерти от стихийных бедствий 0
11:22
Алтайские власти нашли способ не лишить жителей телевидения в 2019 году 5
11:11
Жители двух сел под Барнаулом почти неделю живут без воды 0
11:03
Россияне отложили рекордно мало сбережений в 2018 году 2
11:00
Мех в большом городе: для барнаульцев открывается сезон теплой моды 1
10:49
Победительницу конкурса "Я буду мамой" выбрали в Барнауле 0
10:32
Украинские эксперты заявили о проседании Крымского моста 13
10:21
Автомобиль залетел на сугроб в результате ДТП в Барнауле 0
10:14
Саратовский депутат раскритиковал сенатора Лахову за слова о пользе голода 14
10:08
Когда в России отмечают праздник День матери в 2018 году 2
09:51
Экс-жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ 1
09:33
Серийного похитителя канализационных люков задержали в Барнауле 4
09:14
20-летний парень с голубыми глазами пропал в Бийске 0
09:03
СМИ: Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной 10
08:48
Сборная РФ проиграла шведам в матче Лиги наций 4
08:43
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в октябре на 1,4% 6
08:33
Семибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 21 ноября 0
08:19
Самолет насмерть сбил мужчину на ВПП аэропорта Шереметьево 8
08:16
Это хэндшейк, детка: подборка удивительных приветствий и рукопожатий в НБА 2
08:05
10 хитов психологии: как перестать волноваться и достичь счастья 0
07:50
Глава Бийска рассказал, какие дороги отремонтируют в городе в 2019 году 1
07:34
Дом с двумя каминами и бильярдным залом продают в Барнауле за 12,3 млн руб. 4
07:19
"Именем революции": Молодежный театр Алтая отмечает 60-летний юбилей 0
07:03
Старый мост в Барнауле частично перекроют из-за ремонта 1
06:48
Что за кибердружины предлагают создать в России 0
06:32
Детство, зима, СССР: ностальгическая фотоподборка 5
06:17
Алтайский край накроет снегом и метелью 21 ноября 0
06:01
РПЦ и чиновники не могут найти компромисс в споре о барнаульском планетарии 83
05:59
Путину предложили не штрафовать по налогу для самозанятых в течение года 5
04:59
Садоводов заставят платить неустойку за отказ от оплаты ремонта дорог 0
03:17
Министр транспорта рассказал об экономической выгоде от Крымского моста 2
02:04
США ввели санкции против двух российских компаний 0
01:07
Робот-каменщик за три дня построил жилой дом 9
00:24
Ученые открыли новую Теорию всего 2
23:48
Беременная женщина помогла задержать грабителя в Волгограде 0
23:36
Погибла девочка, которая пожаловалась Путину на низкую зарплату мамы 16
23:11
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую морскую охрану 1
22:44
Сестры милосердия появятся в российской армии 4
22:31
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве члена банды Басаева 0
22:15
Эксперт оценил предложение штрафовать неработающих за неуплату взносов 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.