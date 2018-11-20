Председатель Избирательной комиссии Приморья Татьяна Гладких отказала самовыдвиженцу Андрею Ищенко в регистрации на выборах губернатора региона из-за многочисленных нарушений, якобы имевших место быть в документах, пишет "Коммерсант".

Ищенко уверенно побеждал на выборах, но в конце концов неожиданно оказалось, что больше голосов набрал конкурент из "Единой России" Андрей Тарасенко. Ищенко заявил, что не согласен с результатами. В итоге повторные выборы были назначены на 16 декабря 2018 года.

Гладких отметила, что в бумагах Ищенко найдено "11 пересечений" в подписях депутатов муниципальных образований с другими соперниками. Кроме того, еще два человека, поддержавшие самовыдвиженца, вовсе не являются депутатами. В итоге из 147 подписей комиссия не засчитала 11, еще две сочла недостоверными.

Гладких уточнила, что для регистрации на выборах необходимо получить не менее 140 подписей.

По данным избирательной комиссии, Ищенко не предоставил информацию об имущественном положении себя и своих детей на 1 октября 2018 года.

"Решение о возможности регистрации Ищенко комиссия примет в субботу [24 ноября]", — резюмировала Гладких.