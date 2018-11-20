Безработных россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Но касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают, пишет "Российская газета".

Такое предложение содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков".

Его подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Однако у этой идеи есть противники.

По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.

В совокупности они составляют 30 процентов в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

Работодатель ежемесячно перечисляет за каждого работника 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9 процента — в Фонд соцстраха. С самого же работника при этом удерживается НДФЛ — налог на доходы физических лиц.

При этом, как отмечает Сергей Вострецов, примерно 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми — людьми, работающими на себя.

"А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости, — отмечает парламентарий. — По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. А социальную пенсию, по достижению пенсионного возраста, данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы". Депутат считает несправедливым такое положение дел.

И предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Только по предварительным оценкам это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей. Однако данная обязанность не будет распространяться на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние граждане, обучающиеся и студенты.

Сергей Вострецов особо подчеркивает, что предлагаемые им изменения ни в коей мере не ограничивают конституционные права граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания. "А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов".

Но если человек почувствует, что новая налоговая нагрузка для него непосильна и при этом он проживает в Москве, Московской, Калужской областях или Татарстане, то он может перейти в категорию самозанятых. Со следующего года в этих регионах будет проходить 10-летний эксперимент по введению налога на профессиональный доход (соответствующий закон Госдума приняла в середине ноября). Напомним, что на новый режим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Они не должны иметь работодателя и наемных работников, но могут получать доходы от использования имущества. Если самозанятые реализуют товары или услуги физическим лицам, ставка налога для них составит 4 процента от годового дохода. В том случае, если потребителем выступит индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, то 6 процентов. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного налога на доходы физических лиц. Но участие в эксперименте добровольное. Как считает Сергей Вострецов, без закрепленной законодательно ответственности этот эксперимент вряд ли будет успешным.

"Добровольно никто регистрироваться в качестве самозанятых не будет. Только если за налогоплательщиком будет закреплена соответствующая обязанность. Если ты налогоплательщик, то определись, кто ты — официально работающий, ищущий работу на бирже, иждивенец, имеющий официальное подтверждение этого статуса, самозанятый или неработающий нигде гражданин. А после уточнения своего статуса, тем или иным способом уплати необходимые взносы", — добавляет Вострецов.

Эту идею не поддерживает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он считает, что в настоящее время правительством создана достаточная база для формирования бюджетных доходов за счет увеличения НДС.

"Дополнительные средства, поступающие от увеличения с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость на 2 процента (с 18 до 20 процентов) позволят сбалансировать все социальные фонды. Предложение о введении обязательных дополнительных платежей в ПФР, Фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования несет в себе большие риски", — пояснил Сафонов.