Глава "Аэрофлота" пообещал ставить на место критиков компании

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил, что за хамство в социальных сетях придется отвечать, пишут "Ведомости".

"Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать. У нас был такой прецедент, матерщинник проиграл все суды, и мы его наказали. Мы не против критики, но надо вести себя корректно", — заявил Савельев.

Глава благотворительного фонда "Нужна помощь" и основатель сайта "Такие дела" Дмитрий Алешковский ранее опубликовал в своем Twitter информацию, что сотрудникам "Аэрофлота" якобы запрещают использовать смартфоны. Алешковский выложил фотокопию документа с запретом.

Вскоре Алешковского лишили "платинового" статуса в компании и прочих заработанных им за многие путешествия бонусов. Попытки Алешковского решить с "Аэрофлотом" дело миром окончились ничем. Савельев рассказал, что не знает о попытке Алешковского связаться с ним.

"125 тысяч квалификационных миль или 50 полетных сегментов в бизнес-классе за один календарный год", — указаны на сайте "Аэрофлота" условия присвоения клиенту "платинового" уровня обслуживания.