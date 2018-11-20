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Эксперт оценил предложение штрафовать неработающих за неуплату взносов

, ИА "Амител"
Ранее депутат Госдумы предложил штрафовать ряд категорий неработающих граждан за неуплату страховых взносов в ПФР

Фото: newizv.ru

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в беседе с RT прокомментировал инициативу, согласно которой ряд категорий неработающих граждан предлагается штрафовать за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

"По своей идее закон выглядит логичным и соответствующим принципам справедливости. Безусловно, он укладывается в логику выведения из тени самозанятых граждан. В этом смысле каких-то особых возражений не возникает. Но всегда важна практическая сторона, а именно насколько этот закон был просчитан. Действительно ли среди этой категории "неработающих, но трудоспособных", большинство составляют именно самозанятые. Здесь необходимо, как мне кажется, всё проверить", — сказал Зудин.

Он также отметил, что "важно предусмотреть те случаи, когда под этот закон будут попадать неизбежно безработные".

"Такого, разумеется, допускать нельзя, потому что это будет воспринято как проявление достаточно откровенной социальной несправедливости. И наконец, необходимо, по крайней мере, в ближайшее время оценить, насколько эффективным будет администрирование этого закона. Не получится ли так, что мы создадим закон, который может ухудшить положение части российских граждан. Если все эти риски будут учтены, тогда, действительно, принятие этого закона можно только поприветствовать и он действительно сработает как инструмент легализации самозанятой части российских граждан", — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы предложил штрафовать ряд категорий неработающих граждан за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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