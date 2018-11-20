Сестры милосердия появятся в российской армии

Представитель Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Анатолий Карасев заявил о возрождении института сестер милосердия, сообщает "РИА Новости".
"Духовная мощь православия и доблесть русской армии неразрывно связаны на протяжении многих веков и нашли своё отражение в создании воинских православных храмов", — отметил Карасев.
По его словам, храм будет совмещать функции церкви и "учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра".
Также планируется "обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия".
Комментарии