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Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую морскую охрану

, ИА "Амител"
Новое управление морской охраны будет контролировать всю морскую границу от Измаила до Мариуполя

Фото: discred.ru

Президент Украины Петр Порошенко пообещал до конца года развернуть на побережье страны новую морскую охрану, передает ТАСС.

По словам Порошенко, новое управление морской охраны будет контролировать всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.

"До конца года по моему указу будет развернуто новое управление морской охраны, которое возьмет под плотнейший контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя", — отметил Порошенко.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил об опасности "широкомасштабной войны" с Россией.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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