Погибла девочка, которая пожаловалась Путину на низкую зарплату мамы

В Смоленской области погибла 14-летняя девочка, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину и пожаловалась на низкую зарплату своей мамы, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на "Радио Свобода".

Мать подростка работает санитаркой в местной больнице. По неподтвержденной информации, была найдена предсмертная записка, в которой школьница просит никого в своей смерти не винить.

После того, как девочка написала письмо Путину и отправила его на адрес администрации президента, женщину вызвали к начальству и отругали. СМИ писали, что женщину уволили, но источник SmolNarod.ru, близко знакомый с семьей, рассказал, что женщину действительно вызвали к руководству, но увольнять не стали.

Тело девочки, а также записку, в которой она жаловалась на одиночество и травлю одноклассников, нашли накануне в подъезде дома в городе Сафоново под Смоленском, пишет Росбалт.

Как сообщают смоленские СМИ, девочка жаловалась также на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению и ее дразнили одноклассники.

Незадолго до гибели на странице в соцсети девочка написала: "Почему вы все такие злые?".