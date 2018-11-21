Робот‐каменщик за три дня построил жилой дом

Австралийская компания Fastbrick Robotics Limited (FBR) создала робота Hadrian X, который умеет строить и доказал это на примере: робот-каменщик в одиночку построил жилой четырехкомнатный дом "с нуля" всего за 72 часа, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Робот Hadrian X, разработанный и созданный в Австралии компанией Fastbrick Robotics Limited (FBR), стал первым в мире, который смог в одиночку построить дом. Каменный дом площадью 180 квадратных метров имеет четыре жилых и две ванных комнаты.

Важно и время исполнения — на полное создание дома у робота ушло всего 72 часа. При этом робот-каменщик работал один, ему никто не помогал: его поместили на платформу и он сам использовал строительные материалы, делал кладку и возводил жилое помещение.

На создание Hadrian X компания потратила 24 года — первый прототип строительного робота основатель Fastbrick Robotics Limited Майк Пивак выпустил в 1994 году. После этого долгие годы ушли на автоматизацию рутинных процессов, отладку возможностей и повышение качества работы искусственного каменщика.

Впечатляющие результаты, показанные Hadrian X, могут изменить ситуацию на строительном рынке.