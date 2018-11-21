Фото: altai-eparhia.ru

Барнаульский планетарий может покинуть парк "Изумрудный" уже через 1,5 месяца. По данным портала Аmic.ru, несмотря на достигнутые ранее договоренности между властями города и епархией, здание может перейти Церкви в начале 2019 года. Ранее говорилось о том, что учреждение культуры не будут тревожить как минимум до конца 2021 года.

В настоящее время вопрос о передаче планетария продолжает обсуждаться. Однако городские чиновники за время, прошедшее с момента встречи главы Барнаула Сергея Дугина с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием (она состоялась в конце июля) так и не подготовили конкретные бумаги, в которых был бы четко прописан и регламентирован процесс отсрочки.

Как рассказал порталу Amic.ru настоятель Крестовоздвиженской церкви (именно она займет место планетария в парке "Изумрудный") протоиерей Михаил Бень, изначально речь шла о том, чтобы продлить срок действия договора на три года, с возможной пролонгацией еще на такой же срок. Однако представители церкви посчитали, что такое соглашение имеет реальный смысл только в том случае, если будет содержать конкретные шаги со стороны городских властей по поиску нового дома для барнаульского планетария.

"За четыре года, прошедшие с момента заключения прошлого соглашения (было подписано в 2014 году, а с просьбой о передачи здания планетария в пользу РПЦ стало известно еще в 2012-м — прим. Amic.ru), администрация Барнаула ни на метр не продвинулась в том, чтобы найти здание, ставшее бы новым домом для планетария. Также не прорабатывались и вопросы по строительству такого объекта, — посетовал Михаил Бень. — Поэтому ждать, что какие-то подвижки здесь произойдут в ближайшие годы, откровенно говоря, не приходится. C тем же успехом может и 10 лет пройти, и ничего по-прежнему не изменится".

Кроме того, собеседник заострил внимание на том, что не видит, в чем именно состоит уникальность Барнаульского планетария (об этом факторе часто упоминают сторонники сохранения "звездного дома" на его нынешнем месте), который к тому же находится посреди уничтоженного кладбища. "Как вообще можно положительно относиться к тому, что это место посещают до 60 тысяч детей в год (согласно отчетам самого образовательного учреждения), по сути разгуливая по некрополю", — выразил удивление настоятель Крестовоздвиженской церкви.

По словам Михаила Беня, в бюджете города нет средств на переезд планетария в ближайшие три года, равно как и на строительство нового здания для культурного объекта. "Нет никаких гарантий и никто их не берется давать, что отведенного срока хватит, чтобы действительно как-то решить возникшую проблему. Пока это все остается на уровне разговоров и демагогии", — констатировал протоиерей.

Между тем председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков заявил Amic.ru, что не в курсе, чем в итоге разрешится ситуация. По словам чиновника, план работы планетария расписан до Нового года, а также на предстоящие каникулы, но каким бы не было решение, ему придется подчиниться: "Поймите, мы занимаемся культурой, здесь же затрагиваются вопросы, связанные с имущественными отношениями".



По сведениям ИА "Амител" , проблемой Барнаульского планетария в настоящее время занимается комитет по управлению муниципальной собственностью (им руководит Светлана Фоминых), а также лично замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

Получить оперативный комментарий в КУМС, равно как и у г-на Демина на момент публикации не удалось. Руководитель комитета по информационной политике администрации Барнаула Екатерина Андреева подтвердила тот факт, что переговоры мэрии и епархии по поводу дальнейшей судьбы планетария продолжаются и точку в них ставить пока рано.

Тем не менее по сведениям источников Amic.ru, вероятность неблагоприятного сценария сейчас гораздо выше. При таком развитии событий Барнаул рискует потерять планетарий как минимум до сентября следующего года, пока не освободится здание бывшего кинотеатра "Родина". Именно оно должно стать новым домом для учреждения культуры. Сейчас здесь базируется театр кукол "Сказка", чей корпус будет достроен летом 2019-го.

Показательно, что 20 ноября в адрес руководства планетария от КУМС поступил документ, содержащий сведения о том, что директор МБУК Павел Ягодкин должен ходатайствовать о прекращении права оперативного управления на здание. При этом документ должен быть завизирован в срок до 1 декабря. К слову, г-н Ягодкин не обязан подписывать данную бумагу, свои автографы под ней согласно плану по передаче планетария должны поставить главы комитетов по управлению муниципальной собственностью и культуре.

Кстати, очередной контракт Ягодкина в качестве директора истекает в конце декабря и учитывая его несговорчивость в вопросе передачи здания в пользу Церкви, а также некоторые проблемы с законом (суд первой инстанции признал его виновным в нарушении авторских прав, сейчас приговор обжалуется), не исключено, что в новом году у "звездного дома" появится другой руководитель.

Впрочем, вернемся к процессу передачи планетария РПЦ. Далее, в период до 31 декабря 2018 года, планетарий должен обратиться в комитет по земельным ресурсам и землеустройству с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком по адресу: проспект Сибирский, 38. Напомним, площадь территории под учреждением культуры составляет 2787 кв. м, самого планетария — 275,6 кв. м. До Нового года это право должно быть прекращено.

Следующий шаг (и вновь временные рамки ограничены последним днем декабря) — освободить здание, сформировать пакет документов и подготовить проект постановления администрации города по передаче планетария в пользу епархии. Наконец, в течение двух месяцев после этого должен быть осуществлен переход права собственности на имущество планетария в пользу религиозной организации. Таким образом все формальные процедуры могут быть завершены уже к марту 2019 года.

Напомним, ежегодно в конце сентября в праздник Воздвижения креста господня священнослужители и миряне Барнаульской епархии собираются на молебен в парке "Изумрудный" у здания планетария (в ближайшем будущем — Крестовоздвиженского храма). Традиционно молебен возглавляет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Владыка на сей раз призвал всех собравшихся проявить терпение и "продолжать горячо молиться о возвращении этого храма православной церкви".