США ввели санкции против двух российских компаний

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию, сообщает "РИА Новости".

Под ограничения попали ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО "КГК" (Global Vision Group). Кроме того, в черный список внесли иранскую компанию Tadbir Kish и шесть физических лиц, среди которых — заместитель директора "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев.

В администрации США полагают, что благодаря "ирано-российской сети" Дамаск получает из Ирана миллионы баррелей нефти, а Тегеран — сотни миллионов долларов от сирийских властей на финансирование Корпуса стражей иранской революции и группировок ХАМАС и "Хезболлах".

По данным американской стороны, черное золото скрытно доставляют в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.

5 ноября вступили в силу санкции Вашингтона против Тегерана, которые американский президент Дональд Трамп возобновил после выхода страны из иранской ядерной сделки. Россия в свою очередь выступает за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.